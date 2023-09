Xbox e PC Game Pass sono partner ufficiali del team BWT Alpine F1

"I Motorsport sono una delle categorie sportive più entusiasmanti al mondo, con una base di fan eterogenea che si riunisce per abbracciare il brivido delle corse competitive. Xbox e Alpine condividono valori comuni quando si tratta di diversità, equità e inclusione, e non vediamo l'ora di portare la gioia e la comunità del gioco e delle corse a un maggior numero di persone in tutto il mondo grazie a questa entusiasmante partnership."

"L'annuncio di oggi con Alpine continua la nostra spinta a raggiungere sempre più fan in tutto il mondo attraverso il loro amore per lo sport", ha dichiarato Jerret West, CVP Gaming Marketing, Xbox.

Non è la prima partership Xbox in ambito sportivo

Inoltre il sito ufficiale di Microsoft svela che l'accordo sarà pluriennale, nonché che segnerà il debutto del marchio Xbox all'interno della Formula 1.

Non si tratta della prima partnership Xbox in campo sportivo. In passato il colosso di Redmond infatti ha stretto delle collaborazioni anche con le federazioni calcistiche nazionali di Francia e Regno Unito e i team New York Liberty e Atlanta Dream della WNBA.