Apple iOS 17 disponibile, vediamo le novità e le note complete

Dopo mesi di test, oggi Apple ha pubblicato iOS 17, il nuovo sistema operativo per i suoi smartphone in vista anche del lancio di iPhone 15, in arrivo il 22 settembre. Vediamo le principali novità aggiunte con l'aggiornamento.

Tra le aggiunte più interessanti troviamo la modalità StandBy, che trasforma praticamente iPhone in una sorta di display intelligente quando bloccato e poggiato in posizione orizzontale, con l'interfaccia che mostrerà una serie di widget scelti dall'utente, come ad esempio un calendario con orologio, un lettore musicale o sfondi personalizzati.

Sono state introdotte anche diverse novità per l'app Messaggi, tra cui spicca la possibilità di leggere la trascrizione di un messaggio vocale ricevuto e di creare degli adesivi Live utilizzando le proprie foto. Con FaceTime invece ora è possibile lasciare un messaggio video o audio a un contatto che non ha risposto a una nostra chiamata. Inoltre ora è possibile personalizzare le chiamate

Altra novità è rappresentata da "Tutto bene", una nuova funzione che invia automaticamente un messaggio rassicurante ai contatti impostati in cui li informiamo che abbiamo raggiunto una determinata destinazione senza problemi.

Ci sono novità anche per Safari, lo storico browser di Apple, che ora permette di configurare dei profili e avere quindi un insieme diverso di segnalibri, impostazioni, siti e cookie, in base al profilo selezionato.