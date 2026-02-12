Le scorte di iPhone 16e stanno terminando: Apple si prepara ad iPhone 17e che avrà Dynamic Island e chip A19

L'iPhone 17e di Apple è ormai alle porte , come suggeriscono i dipendenti dell'azienda, che confermano che le scorte dell'attuale iPhone 16e stanno rapidamente esaurendosi. Questa riduzione dell'inventario indica chiaramente che la compagnia si sta preparando per introdurre il suo primo hardware del 2026 , segnando un passaggio naturale verso il successore del modello economico lanciato lo scorso febbraio.

Anche l'M3 iPad Air sta registrando scarsità di scorte, segnalando l'imminente lancio della serie M4 . Come per l'iPhone 17e, Apple si concentra su aggiornamenti interni piuttosto che su modifiche al design, riducendo i costi di produzione e semplificando la logistica. I componenti principali sono in gran parte condivisi con i predecessori , facilitando così la gestione della catena di approvvigionamento.

Manca poco, dunque, ad iPhone 17e?

Apple si sta preparando a un inizio anno intenso con due prodotti chiave: l'iPhone 17e e l'iPad Air M4. Entrambi puntano su upgrade interni strategici, mantenendo il design già apprezzato dagli utenti, ottimizzando costi e produzione. Ancora non abbiamo informazioni ufficiali relative all'uscita di questi due prodotti.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Rimaniamo in attesa di conferme e ulteriori dettagli. Voi che cosa ne pensate? La line "e" di Apple, è una linea che va ad intercettare un segmento di mercato particolarmente interessante o non convincente abbastanza? Fatecelo sapere con un commento nell'apposita sezione sottostante.