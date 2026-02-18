HONOR Magic8 Lite, lo smartphone indistruttibile con super batteria a meno di 400 euro

Il nuovo Magic8 Lite di Honor arriva con l'obiettivo di rafforzare la fascia media puntando su autonomia e robustezza. Il dispositivo propone una configurazione che si distingue per capacità della batteria, certificazioni di durata e un comparto fotografico ad alta risoluzione. È una scelta che colloca lo smartphone in un segmento competitivo, dove si cerca equilibrio tra prestazioni e prezzo. Le specifiche annunciate includono miglioramenti nell'uso quotidiano, dall'impermeabilità avanzata alla gestione del display in ambienti variabili.

Le specifiche tecniche di Honor Magic8 Lite

La resistenza rappresenta uno degli elementi centrali del nuovo Honor Magic8 Lite. Il dispositivo vanta certificazioni SGS che valutano la protezione contro impatti, polvere e acqua, con test condotti anche su superfici potenzialmente dannose e pressioni elevate. La struttura integra soluzioni per attutire le cadute e un vetro rinforzato pensato per limitare i danni accidentali. L'impermeabilità è certificata fino agli standard IP68 e IP69K, il che consente allo smartphone di operare entro limiti definiti anche in contesti più complessi, comprese immersioni controllate e contatti con getti ad alta pressione. Restano valide le consuete precauzioni richieste dai dispositivi elettronici.

Honor Magic8 Lite

Uno dei tratti più rilevanti riguarda la batteria da 7500mAh, che adotta una composizione al silicio-carbonio. Secondo i dati forniti dall'azienda, la durata stimata arriva a vari anni di utilizzo mantenendo un livello elevato di efficienza energetica. I test interni indicano autonomie che spaziano dallo streaming musicale al gaming, con un funzionamento garantito anche in condizioni climatiche estreme grazie al monitoraggio termico su più punti. La ricarica cablata a 66W consente tempi di ripristino contenuti, mentre la modalità a risparmio energetico estende l'uso residuo nelle fasi critiche.

Sul fronte fotografico, Magic8 Lite integra un sensore principale da 108MP con stabilizzazione ottica e digitale. L'obiettivo lavora per mantenere definizione e nitidezza in scene dinamiche e in notturna, aspetto spesso critico nei modelli di fascia media. Le funzioni basate su IA includono strumenti di editing e miglioramento automatico che permettono di intervenire su riflessi, ritagli e qualità dell'immagine direttamente dal dispositivo. È prevista anche la compatibilità con sistemi di trasferimento multimediale ad alta definizione verso altri ecosistemi.

Il display OLED da 6.79 pollici adotta una risoluzione 1.5K e una luminosità di picco dichiarata di 6000 nits in scenari HDR specifici. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e i materiali organici deuterati garantiscono una resa fluida nelle animazioni. Sono presenti funzioni per il comfort visivo, tra cui PWM dimming a 3840Hz e impostazioni indirizzate alla riduzione della luce blu. Le cornici sottili contribuiscono a una superficie frontale quasi priva di interruzioni.

La piattaforma hardware è basata su Snapdragon 6 Gen 4, con un incremento delle prestazioni grafiche e di calcolo rispetto alla generazione precedente. La gestione della memoria è affidata alla tecnologia RAM Turbo, che amplia virtualmente la RAM disponibile. Lo spazio di archiviazione arriva fino a 512GB, consentendo l'uso del dispositivo come archivio mobile per contenuti multimediali e applicazioni.

Il Magic8 Lite è disponibile in due configurazioni e nelle colorazioni Forest Green e Midnight Black. I prezzi partono da 379,90€ per il modello 8+256GB e da 429,90€ per la versione 8+512GB, in bundle sul sito ufficiale con Honor Earbuds X7 Lite e HONOR Cover fino al 28 febbraio 2026. Sono previste anche iniziative di permuta che possono ridurre il costo finale. Le differenze tra le proposte dipendono poi dagli accessori inclusi, dai caricabatterie ai dispositivi audio, fino ad abbinamenti con tablet nel caso delle formule multicomponente.