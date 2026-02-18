0

Se cerchi un buon metroidvania, Hollow Knight per Switch è al minimo storico su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Hollow Knight per Nintendo Switch con uno sconto che ti permetterà di risparmiare 15 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   18/02/2026
Hollow Knight
Hollow Knight
Hollow Knight
News Video Immagini

Se devi ancora recuperare Hollow Knight, sappi che è in sconto su Amazon al minimo storico, ovvero 24,99 € invece di 39,99 €. Specifichiamo che si tratta della scheda di gioco per Nintendo Switch e potrai acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco estremamente appagante

Si tratta di un metroidvania 2D a scorrimento laterale in cui vestirai i panni di una misteriosa creatura che dovrà affrontare diversi nemici. Sbloccherai nuovi poteri e potrai raggiungere luoghi inediti, grazie a un gameplay estremamente denso e ricco di contenuti. La conversione per Nintendo Switch è a dir poco ottima, mentre il gioco sprizza carisma da tutti i pori: è difficile, appagante e longevo. Tuttavia, la mancanza della classica mappa potrebbe farsi sentire e la posizione dei checkpoint non è sempre ottima, se hai grosse esigenze.

Il nuovo aggiornamento di Hollow Knight Silksong è stato scambiato per uno scherzo tanto è incredibile Il nuovo aggiornamento di Hollow Knight Silksong è stato scambiato per uno scherzo tanto è incredibile

Nel complesso, però, si tratta di uno dei migliori metroidvania di sempre. Se non hai ancora giocato al capolavoro di team Cherry, potrai godere anche della lingua italiana. Per saperne di più, ovviamente, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Se cerchi un buon metroidvania, Hollow Knight per Switch è al minimo storico su Amazon