Se cerchi un buon metroidvania, Hollow Knight per Switch è al minimo storico su Amazon

Se devi ancora recuperare Hollow Knight , sappi che è in sconto su Amazon al minimo storico, ovvero 24,99 € invece di 39,99 €. Specifichiamo che si tratta della scheda di gioco per Nintendo Switch e potrai acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon . Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco estremamente appagante

Si tratta di un metroidvania 2D a scorrimento laterale in cui vestirai i panni di una misteriosa creatura che dovrà affrontare diversi nemici. Sbloccherai nuovi poteri e potrai raggiungere luoghi inediti, grazie a un gameplay estremamente denso e ricco di contenuti. La conversione per Nintendo Switch è a dir poco ottima, mentre il gioco sprizza carisma da tutti i pori: è difficile, appagante e longevo. Tuttavia, la mancanza della classica mappa potrebbe farsi sentire e la posizione dei checkpoint non è sempre ottima, se hai grosse esigenze.

Nel complesso, però, si tratta di uno dei migliori metroidvania di sempre. Se non hai ancora giocato al capolavoro di team Cherry, potrai godere anche della lingua italiana. Per saperne di più, ovviamente, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio in merito.