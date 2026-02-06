Hollow Knight arriva su PS5 e Xbox Series con un update gratuito: si aggiorna anche su PC

Come vi abbiamo già segnalato, durante il Nintendo Direct è stata confermata la versione Nintendo Switch 2 di Hollow Knight.
Non si tratta però dell'unica novità del gioco, in quanto è stato pubblicato anche su PS5 e Xbox Series. Inoltre, la versione PC è stata aggiornata con vari miglioramenti.
Le novità dell'aggiornamento di Hollow Knight
Prima di tutto, esattamente come accaduto su console Nintendo, se possedete già la versione PS4 o la versione Xbox One di Hollow Knight, potete ottenere rispettivamente l'edizione PS5 o quella Xbox Series senza costi aggiuntivi.
Su console, potete aspettarvi vari miglioramenti, come un aumento del frame rate, una risoluzione più elevata e non solo. La lista delle modifiche per PC dà un'idea di cosa possiamo aspettarci:
- Aggiunto il supporto alle risoluzioni 21:9 e 16:10
- Il gioco ora va in pausa quando si usa il menù dell'inventario
- Aggiornato all'Unity Input System per un supporto ai controller più ampio (il sistema di input originale è ancora disponibile, se lo preferite, tramite Opzioni -> Controller -> Impostazioni avanzate)
- Aggiunto un effetto di dithering (in breve, un effetto di sbavatura dei pixel) e una opzione dedicata al dithering per ridurre l'effetto del colore a fasce
- Risolto un blocco non definitivo nella stanza della Larva nella Città delle Lacrime
- Ridotta l'altezza di rimbalzo del barcollamento del Principe Grigio Zote
- Aggiornata l'area di collisione dell'attacco Great Slash di Sly per renderla più simile a quanto si vede a schermo
- La benedizione di Salubra si disattiva quando si raggiunge il massimo valore di Anima
- Il movimento nel menù della mappa è più fluido
- Vari miglioramenti delle prestazioni
- Varie correzioni minori
Ricordiamo che è disponibile anche il seguito di Hollow Knight, Silksong.