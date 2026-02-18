Cosa fareste se mancassero soltanto 15 minuti alla fine del mondo?

"Entro 15 minuti, la Luna si scontrerà con la Terra. Tu sei bloccata a scuola e questo è il tempo che ti rimane per completare la tua lista di cose da fare prima di morire." Questa è, in breve, la storia raccontata da 15 minutes, una piccolissima avventura indie che ci mette di fronte all'inevitabile, chiedendoci quale sarebbe la nostra reazione se fossimo chiamati a scegliere.

Non ci sono modi per salvarsi, ma si possono fare diverse cose per cercare di trovare un minimo di felicità nei momenti finali dell'umanità, come chiamare la mamma, finire un quadro e conoscere alcuni degli strani personaggi che ci circondano. Da notare che è giocabile solo con il mouse e che è giocabile gratuitamente da browser.