Oppo Find N6 avrà uno Snapdragon 8 Elite Gen 5 unico? Ecco i primi dettagli dai benchmark

L'arrivo del prossimo pieghevole di Oppo si avvicina e i primi indizi arrivano da una fonte ormai ricorrente per questo tipo di anticipazioni. Una nuova voce nel database di Geekbench ha infatti messo in luce specifiche tecniche parziali del dispositivo. Il dato più interessante è però senza dubbio la presenza del nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 in una configurazione non ancora annunciata.

Il benchmark attribuisce al dispositivo una versione a 7 core del processore, diversa dal tradizionale layout a 8 core già visto sulle piattaforme di riferimento. Questa scelta indica una personalizzazione da parte del produttore del chip, un'ipotesi che trova un precedente diretto nel Find N5.