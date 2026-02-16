Pokémon Pokopia è il gioco più grosso e impegnativo mai creato da Omega Force

Nella storia , un Ditto assume una forma umanoide e si ritrova a dover curare e trasformare un'ambientazione alquanto desertica per farla diventare un habitat ideale per ospitare un gran numero di Pokémon.

Annunciato nel corso durante il Nintendo Direct dello scorso settembre, Pokémon Pokopia è una sorta di simulazione di vita incrociata con le meccaniche classiche di Pokémon e con qualche elemento in stile Minecraft, risultando in un titolo che promette di rappresentare una delle esperienze Pokémon più peculiari viste finora.

Oltre ad essere uno degli esperimenti più originali all'interno del franchise, sembra che Pokémon Pokopia sia anche un gioco decisamente ambizioso , come dimostra il fatto che ha impegnato fortemente Omega Force, il team che ha collaborato con Game Freak nello sviluppo, richiedendo più sviluppatori di un qualsiasi Dynasty Warriors finora.

Una proficua collaborazione

Per costruire il gioco, Nintendo ha messo in piedi una collaborazione tra The Pokémon Company, Game Freak e Koei Tecmo, nello specifico affidando gran parte del lavoro a Omega Force, il team responsabile della serie Dynasty Warriors.

Questo ha portato gli sviluppatori non solo ad avere a che fare con un titolo dalle caratteristiche piuttosto diverse dalla loro specializzazione, ma anche decisamente ampio, che ha richiesto un particolare sforzo produttivo.

Takuto Edagawa, chief director di Koei Tecmo, ha spiegato che si è trattato probabilmente del gioco più impegnativo mai sviluppato da Omega Force: "Non posso fornire un numero preciso di persone", ha riferito in un'intervista a Famitsu, "Ma si tratta della quantità maggiore mai coinvolta nello sviluppo di un solo gioco da Omega Force nella sua storia".

In ogni caso, il team ha potuto contare sul supporto costante dei collaboratori, con il progetto che è andato avanti a stretto contatto con gli altri responsabili: "Ogni elemento di questo gioco è stato creato insieme a Game Freak e The Pokémon Company", ha spiegato, "Siamo stati in grado di collaborare nello sviluppo all'interno di una relazione molto positiva, penso che i risultati siano evidenti nel gioco".

Di recente abbiamo avuto informazioni su quanto dura Pokémon Pokopia e sul Pokédex da completare presente al suo interno, oltre ad altri dettagli nel nostro provato linkato qui sopra.