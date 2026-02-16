0

Fallout 3: GOTY Edition, New Vegas e Classic Collection a prezzi bassissimi su Instant Gaming: è l'occasione perfetta per recuperarli

Tra le offerte di Instant Gaming troviamo diversi giochi che dovresti assolutamente recuperare e che ti permetteranno di vivere una delle saghe post-apocalittiche più amate.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/02/2026
Fallout 3

Vorresti recuperare alcuni titoli o sei alla ricerca di grandi classici particolarmente amati? Diversi capitoli di Fallout sono attualmente in sconto su Instant Gaming a prezzi imperdibili. Fallout 3: GOTY Edition costa 5,14 € invece di 20 € e puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o attraverso il box qui sotto. C'è poi Fallout: New Vegas, disponibile a soli 2,85 € invece di 10 €. Acquistalo cliccando su questo link o sul box sottostante. Infine, puoi accaparrarti Fallout Classic Collection con ben tre giochi a 5,71 € invece di 20 €. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In tutti i casi si tratta del codice da riscattare su Steam. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Grandi classici da recuperare

Fallout 3: Game of the Year Edition è il primo titolo a portare l'esperienza in 3D e offre un vasto open world ambientato in epoca post-apocalittica, tante missioni secondarie e include tutti i DLC. Altri titoli come Fallout: New Vegas sono più profondi, con ambientazioni diverse, grandi libertà narrative e combattimenti coinvolgenti. Fallout Classic Collection è invece una collezione di tre giochi: Fallout, Fallout 2 e Fallout Tactics, la scelta ideale per chi vuole scoprire le origini della serie.

Fallout: The New West è un nuovo progetto che promette di mostrare "l'originale Fallout 3" Fallout: The New West è un nuovo progetto che promette di mostrare l'originale Fallout 3

Ovviamente si tratta di giochi datati, quindi non aspettarti una grafica impressionante, piuttosto storie immersive e altri elementi che hanno reso questa saga videoludica particolarmente famosa. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a consultare ad esempio la nostra recensione di Fallout 3.

