Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026: tutti i vincitori di ogni categoria

Dopo tre giorni di sfide intense ed emozionanti, svoltesi dal 13 al 15 febbraio, l'ExCeL di Londra ha incoronato i nuovi Campioni Internazionali Europei Pokémon 2026. Nel corso dell'evento sono stati decretati i migliori giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto, del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, di Pokémon GO e Pokémon UNITE, suddivisi nelle categorie Junior, Senior e Master.
Oltre alla gloria, i partecipanti hanno gareggiato per assicurarsi un posto ai Campionati Mondiali Pokémon 2026, in programma ad agosto a San Francisco, e per spartirsi un montepremi complessivo di mezzo milione di dollari, accompagnato da premi commemorativi e buste espansione del GCC Pokémon.
Tutti i campioni dell'EUIC 2026
Senza ulteriori indugi, ecco tutti i finalisti e vincitori delle varie categorie dei Campionati Internazionali Europei: Videogiochi - Categoria Junior
- 1° posto: Hideo Uezu [JP]
- 2° posto: Zachary Thomas [US]
Videogiochi - Categoria Senior
- 1° posto: Charlie Kim [US]
- 2° posto: Leland Smith [US]
Videogiochi - Categoria Master
- 1° posto: Paul Chua [US]
- 2° posto: Zachary Weed [US]
Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Junior
- 1° posto: Koutarou Matsudaira [JP]
- 2° posto: Reo Otake [JP]
Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Senior
- 1° posto: Jacob Lee [US]
- 2° posto: Maurycy Wilczek [PL]
Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Master
- 1° posto: Edwyn Mesman [NL]
- 2° posto: Drew Stephenson [UK]
Pokémon GO
- 1° posto: Leo "P4T0M4N" Marín Torres [ES]
- 2° posto: Colin "Colin6ix" Spa [NL]
Pokémon UNITE
- 1° posto: Team Peps [EU]
- 2° posto: Evil Geniuses [North America]