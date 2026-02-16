0

Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026: tutti i vincitori di ogni categoria

I Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026 si sono conclusi: ecco tutti i vincitori tra videogiochi, GCC, Pokémon GO e UNITE, con tutti i vincitori ora ufficializzati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   16/02/2026
Uno scatto dalla finale dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026

Dopo tre giorni di sfide intense ed emozionanti, svoltesi dal 13 al 15 febbraio, l'ExCeL di Londra ha incoronato i nuovi Campioni Internazionali Europei Pokémon 2026. Nel corso dell'evento sono stati decretati i migliori giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto, del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, di Pokémon GO e Pokémon UNITE, suddivisi nelle categorie Junior, Senior e Master.

Oltre alla gloria, i partecipanti hanno gareggiato per assicurarsi un posto ai Campionati Mondiali Pokémon 2026, in programma ad agosto a San Francisco, e per spartirsi un montepremi complessivo di mezzo milione di dollari, accompagnato da premi commemorativi e buste espansione del GCC Pokémon.

Tutti i campioni dell'EUIC 2026

Senza ulteriori indugi, ecco tutti i finalisti e vincitori delle varie categorie dei Campionati Internazionali Europei: Videogiochi - Categoria Junior

  • 1° posto: Hideo Uezu [JP]
  • 2° posto: Zachary Thomas [US]

Videogiochi - Categoria Senior

  • 1° posto: Charlie Kim [US]
  • 2° posto: Leland Smith [US]

Videogiochi - Categoria Master

  • 1° posto: Paul Chua [US]
  • 2° posto: Zachary Weed [US]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Junior

  • 1° posto: Koutarou Matsudaira [JP]
  • 2° posto: Reo Otake [JP]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Senior

  • 1° posto: Jacob Lee [US]
  • 2° posto: Maurycy Wilczek [PL]

Gioco di Carte Collezionabili - Categoria Master

  • 1° posto: Edwyn Mesman [NL]
  • 2° posto: Drew Stephenson [UK]
Pokémon EUIC 2026: un weekend di competizione dove "tutti parlano la lingua Pokémon"

Pokémon GO

  • 1° posto: Leo "P4T0M4N" Marín Torres [ES]
  • 2° posto: Colin "Colin6ix" Spa [NL]

Pokémon UNITE

  • 1° posto: Team Peps [EU]
  • 2° posto: Evil Geniuses [North America]
Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026: tutti i vincitori di ogni categoria