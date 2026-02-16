Campionati Internazionali Europei Pokémon 2026: tutti i vincitori di ogni categoria

Dopo tre giorni di sfide intense ed emozionanti, svoltesi dal 13 al 15 febbraio, l'ExCeL di Londra ha incoronato i nuovi Campioni Internazionali Europei Pokémon 2026. Nel corso dell'evento sono stati decretati i migliori giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto, del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, di Pokémon GO e Pokémon UNITE, suddivisi nelle categorie Junior, Senior e Master.

Oltre alla gloria, i partecipanti hanno gareggiato per assicurarsi un posto ai Campionati Mondiali Pokémon 2026, in programma ad agosto a San Francisco, e per spartirsi un montepremi complessivo di mezzo milione di dollari, accompagnato da premi commemorativi e buste espansione del GCC Pokémon.