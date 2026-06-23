Steam Machine, per Valve è ok utilizzare un solo modulo da 16 GB di RAM: ecco perché

A parlarne è stata Valve durante una serie di interviste dedicate alla nuova Steam Machine. L'azienda ha spiegato che le attuali dinamiche del mercato stanno rendendo complicato persino acquistare moduli da 8 GB nelle quantità necessarie per la produzione dei propri sistemi. Le risposte che stanno emergendo nelle recensioni di vari siti specializzati, tuttavia, stanno generando un po' di confusione.

La carenza di memoria continua a generare effetti inattesi nel settore tecnologico. Oltre agli aumenti di prezzo che stanno interessando smartphone, PC e console, emergono ora difficoltà anche nella semplice disponibilità di alcuni tagli di RAM che fino a pochi anni fa erano considerati standard.

Trovare moduli RAM da 8 GB è diventato quasi impossibile per la nuova Steam Machine

Nel corso di un'intervista concessa a Digital Foundry, Yazan Aldehayyat di Valve ha illustrato le difficoltà incontrate dall'azienda nell'approvvigionamento della memoria. "Era letteralmente impossibile acquistare moduli da 8 GB, almeno nelle quantità di cui avevamo bisogno. In gran parte perché tutti vogliono capacità di archiviazione e memoria superiori, che sono anche più redditizie. Di conseguenza, gran parte della capacità produttiva si è spostata verso questi prodotti".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La questione è emersa anche durante un'intervista a Gamers Nexus, nella quale Pierre-Loup Griffais aveva spiegato che la configurazione delle future Steam Machine potrebbe dipendere esclusivamente dalla disponibilità effettiva dei componenti sul mercato. Secondo quanto riportato, alcuni sistemi potrebbero essere distribuiti con un singolo modulo da 16 GB, mentre altri potrebbero utilizzare due moduli da 8 GB. Griffais aveva dichiarato che la scelta sarebbe stata determinata dalle forniture che Valve sarebbe riuscita a ottenere, in quello che appare a tutti gli effetti come un ricatto dei produttori di memorie RAM (o semplice legge della domanda e dell'offerta, a voi la scelta)

Dal punto di vista tecnico, una configurazione con due moduli permette normalmente di sfruttare il dual channel, una modalità che aumenta la larghezza di banda disponibile alla memoria. Gli esperti di Gamers Nexus hanno sottolineato che questa soluzione offre vantaggi prestazionali oggettivi rispetto a un singolo modulo. Valve, tuttavia, ha sostenuto che l'impatto pratico nel gaming sia limitato. Aldehayyat ha infatti affermato che nei test interni dell'azienda non sono emerse differenze misurabili durante l'esecuzione dei giochi tra una configurazione con un modulo e una con due moduli.

Successivamente Digital Foundry ha richiesto ulteriori chiarimenti a Valve, ottenendo una precisazione importante. L'azienda ha confermato che tutte le Steam Machine prodotte finora sono equipaggiate con due slot SODIMM:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Tutte le Steam Machine prodotte fino a oggi dispongono di due slot SODIMM, ma solo uno è popolato con un modulo da 16 GB e attualmente non abbiamo piani per modificare questa configurazione. Tuttavia, considerate le difficoltà di approvvigionamento, è possibile che in futuro si passi a una configurazione con due moduli da 8 GB". Per la precisione, come riportatato da Digital Foundry, si tratta di un modulo da 16GB DDR5 prodotto da SK Hynix, che giusto ieri ha superato Samsung come azienda coreana di maggior valore.

Voi che cosa ne pensate di questa situazione? Pensate che il single-channel possa avere ripercussioni sulle prestazioni della nuova Steam Machine? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.