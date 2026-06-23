Xbox Wireless Controller è in sconto su Amazon con le offerte del Prime Day

Il Prime Day di Amazon è appena iniziato e nei prossimi giorni condivideremo sulle nostre pagine lo offerte più interessanti su videogiochi e tecnologia. Tra queste, vi segnaliamo l'intramontabile Xbox Wireless Controller nella colorazione standard Carbon Black in promozione con il 23% di sconto per un periodo limitato. my4vg6wzid Il prezzo consigliato per questo controller è di 64,99 euro, mentre quello promozionale proposto agli iscritti a Prime è di soli 49,99 euro , con un risparmio di quasi 15 euro. Se siete interessati, trovate la pagina del prodotto a questo indirizzo , oppure in alternativa cliccando sul box qui sopra.

Le caratteristiche del controller ufficiale Xbox

Il controller Wireless Xbox è tra i più diffusi e amati dai giocatori. È pienamente compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC, nonché Smart TV e dispositivi iOS e Android supportati. Presenta delle impugnature antiscivolo sui grilletti, i pulsanti dorsali e la parte posteriore che aiutano a mantenere il controllo in ogni situazione.

Funziona con pile AA, ma è possibile acquistare una batteria Xbox ufficiale ricaricabile. Inoltre, all'interno della confezione è incluso un cavo USB-C per giocare con connessione via cavo.