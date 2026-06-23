Se il prezzo non convince, Steam Machine potete costruirvela da soli a partire da SteamOS 3.8

Non è precisamente la stessa cosa, ma se si preferisce costruire il proprio PC assemblandolo con pezzi diversi è possibile farlo e installarvi comunque SteamOS 3.8, facendo in modo che questo si comporti a tutti gli effetti come una Steam Machine, con supporto e aggiornamenti software corrispondenti.

Valve ha di fatto annunciato l'inizio dell'era delle Steam Machine "fai da te" , per così dire, considerando che dalla versione SteamOS 3.8 il sistema operativo potrà essere installato su qualsiasi PC , di fatto rendendolo una Steam Machine con componentistica a scelta.

La Steam Machine "fai da te"

In attesa di un comunicato ufficiale da parte di Valve, intanto abbiamo le dichiarazioni del portavoce Griffais che, di fatto, dichiarano iniziata la nuova era dei PC assemblabili a base di SteamOS, con una compatibilità allargata del sistema operativo in questione.



L'idea è inoltre di continuare a pubblicare ulteriori aggiornamenti e miglioramenti che rendano SteamOS sempre più compatibile con varie configurazioni hardware, di fatto introducendo il sistema operativo come un possibile concorrente di Windows, sebbene studiato particolarmente per il gaming.

Al momento, la compatibilità è rivolta soprattutto alle componenti hardware AMD, ma Griffais ha reso noto che Valve sta lavorando anche alla compatibilità con le schede video NVIDIA, con ulteriori evoluzioni in arrivo nel prossimo periodo ma ancora senza informazioni più precise al riguardo.

Il portavoce di Valve ha riferito che c'è un "team in espansione" che lavora sul supporto per i driver NVIDIA, riferendo che "stiamo collaborando con NVIDIA molto da vicino", e che "è certamente qualcosa a cui stiamo lavorando in background", sebbene probabilmente il supporto non sia ancora previsto per il 2026.

Nel frattempo, abbiamo visto che Valve e AMD collaborano per introdurre FSR 4 su Steam Machine e come prenotare Steam Machine e cosa sapere sul sistema di selezione.