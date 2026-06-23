Gli auricolari AirPods 4 sono in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

Su Amazon sono attualmente disponibili gli auricolari Apple AirPods 4 a 141 € rispetto al prezzo consigliato di 199 €, permettendoti di risparmiare fino al 29%. Se sei interessato, puoi acquistarli tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche degli auricolari

Questi auricolari wireless sono dotati di cancellazione del rumore, quindi ideali per chi ha bisogno di zero distrazioni. Si basano inoltre sul chip H2 progettato da Apple, garantendo una qualità migliorata per audio e chiamate. Troviamo la modalità "Isolamento vocale" ottima nei contesti più rumorosi, dato che viene sfruttato l'audio computazionale evoluto, riducendo il rumore di fondo e isolando la tua voce. Sono certificati IPX4 per la resistenza ad acqua e polvere, mentre l'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa rende l'esperienza ancora più immersiva.

AirPods 4

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.