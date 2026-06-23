Google Pixel 10a è il medio-gamma da acquistare in questo primo giorno di Prime Days: è al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione del primo giorno di Prime Days è disponibile una promo sul Google Pixel 10a: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo finale d'acquisto di 535€ (minimo storico). Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il Pixel 10a è uno smartphone basato su Android 16 che offre un'esperienza completa grazie al supporto garantito per 7 anni di aggiornamenti. La certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere, rendendo il dispositivo adatto all'utilizzo quotidiano in diverse condizioni.
Il design non rappresenta il suo punto di forza principale, ma lo spessore di circa 9 mm contribuisce a offrire una buona sensazione al tatto e una struttura solida.
Ulteriori dettagli sullo smartphone
Lo smartphone integra un display da 6,3" con tecnologia P-OLED, risoluzione 1080 x 2424 pixel, supporto HDR e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La luminosità raggiunge 2000 nit in modalità HBM e arriva fino a 3000 nits di picco.
All'interno troviamo il processore Google Tensor G4 realizzato con processo produttivo a 4 nm, accompagnato da 8 GB di RAM, una configurazione pensata per offrire fluidità nelle applicazioni e nelle attività quotidiane.
La batteria da 5100 mAh assicura una buona autonomia, permettendo di affrontare la giornata senza particolari problemi. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.7, capace di realizzare scatti di qualità, mentre la fotocamera frontale è da 13 megapixel.
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