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Google Pixel 10a è il medio-gamma da acquistare in questo primo giorno di Prime Days: è al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione del primo giorno di Prime Days è disponibile una promo sul Google Pixel 10a che cala al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   23/06/2026
Google Pixel 10a

Su Amazon, oggi, in occasione del primo giorno di Prime Days è disponibile una promo sul Google Pixel 10a: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo finale d'acquisto di 535€ (minimo storico). Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il Pixel 10a è uno smartphone basato su Android 16 che offre un'esperienza completa grazie al supporto garantito per 7 anni di aggiornamenti. La certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere, rendendo il dispositivo adatto all'utilizzo quotidiano in diverse condizioni.

Il design non rappresenta il suo punto di forza principale, ma lo spessore di circa 9 mm contribuisce a offrire una buona sensazione al tatto e una struttura solida.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Lo smartphone integra un display da 6,3" con tecnologia P-OLED, risoluzione 1080 x 2424 pixel, supporto HDR e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La luminosità raggiunge 2000 nit in modalità HBM e arriva fino a 3000 nits di picco.

All'interno troviamo il processore Google Tensor G4 realizzato con processo produttivo a 4 nm, accompagnato da 8 GB di RAM, una configurazione pensata per offrire fluidità nelle applicazioni e nelle attività quotidiane.

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La batteria da 5100 mAh assicura una buona autonomia, permettendo di affrontare la giornata senza particolari problemi. Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.7, capace di realizzare scatti di qualità, mentre la fotocamera frontale è da 13 megapixel.

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