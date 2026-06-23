Google Pixel 10a è il medio-gamma da acquistare in questo primo giorno di Prime Days: è al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione del primo giorno di Prime Days è disponibile una promo sul Google Pixel 10a: l'offerta prevede uno sconto attivo del 20% per un costo finale d'acquisto di 535€ (minimo storico). Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui in basso: Il Pixel 10a è uno smartphone basato su Android 16 che offre un'esperienza completa grazie al supporto garantito per 7 anni di aggiornamenti. La certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere, rendendo il dispositivo adatto all'utilizzo quotidiano in diverse condizioni.

Il design non rappresenta il suo punto di forza principale, ma lo spessore di circa 9 mm contribuisce a offrire una buona sensazione al tatto e una struttura solida.