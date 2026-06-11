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Il gameplay di Resonance: A Plague Tale Legacy è stato mostrato con un trailer

Asobo Studio e Focus Entertainment hanno mostrato Resonance: A Plague Tale Legacy in azione con un nuovo, lungo trailer del gameplay.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/06/2026
La protagonista di Resonance: A Plague Tale Legacy affronta dei nemici
Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Asobo Studio e Focus Entertainment hanno pubblicato un trailer del gameplay di Resonance: A Plague Tale Legacy, l'atteso prequel che punta ad arricchire il mondo della serie raccontando le avventure di Sophia quindici anni prima della sua apparizione in Requiem.

All'inizio del video vediamo la protagonista in compagnia di un'amica, Lenny, mentre osservano le navi dei soldati che sono appena approdate sull'isola su cui si trovano, e che a quanto pare nasconde qualcosa di molto importante, difficile da ignorare.

Le sequenze successive mettono subito in luce la grande novità di Resonance: A Plague Tale Legacy, ovverosia il sistema di combattimento action che consente a Sophia di eliminare i nemici anziché limitarsi a nascondersi e fuggire, opzioni tuttavia ancora disponibili.

La data di uscita di Resonance: A Plague Tale Legacy è stata annunciata con un trailer La data di uscita di Resonance: A Plague Tale Legacy è stata annunciata con un trailer

Naturalmente la componente esplorativa riveste un ruolo centrale anche in questo episodio, e con essa gli immancabili enigmi ambientali che dovremo risolvere per poter proseguire, e che nel trailer sono rappresentati da un meccanismo che si aziona con specchi e luci.

Un capitolo diverso

Abbiamo provato Resonance: A Plague Tale Legacy nei giorni scorsi, toccando con mano le novità di questo prequel e ascoltando le spiegazioni in merito da parte degli sviluppatori di Asobo Studio, che sentivano la necessità di fare qualcosa di diverso rispetto ai primi due episodi.

Naturalmente bisognerà attendere il lancio ufficiale del gioco, fissato al prossimo 27 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, per comprendere appieno la solidità del nuovo impianto.

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