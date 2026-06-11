Il gameplay di Resonance: A Plague Tale Legacy è stato mostrato con un trailer

Asobo Studio e Focus Entertainment hanno pubblicato un trailer del gameplay di Resonance: A Plague Tale Legacy, l'atteso prequel che punta ad arricchire il mondo della serie raccontando le avventure di Sophia quindici anni prima della sua apparizione in Requiem.

All'inizio del video vediamo la protagonista in compagnia di un'amica, Lenny, mentre osservano le navi dei soldati che sono appena approdate sull'isola su cui si trovano, e che a quanto pare nasconde qualcosa di molto importante, difficile da ignorare.

Le sequenze successive mettono subito in luce la grande novità di Resonance: A Plague Tale Legacy, ovverosia il sistema di combattimento action che consente a Sophia di eliminare i nemici anziché limitarsi a nascondersi e fuggire, opzioni tuttavia ancora disponibili.

Naturalmente la componente esplorativa riveste un ruolo centrale anche in questo episodio, e con essa gli immancabili enigmi ambientali che dovremo risolvere per poter proseguire, e che nel trailer sono rappresentati da un meccanismo che si aziona con specchi e luci.