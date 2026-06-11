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Ritorno a Skyrim: la Special Edition del capolavoro Bethesda scende a prezzo di saldo su Instant Gaming

La chiave Steam PC di The Elder Scrolls V: Skyrim, immortale gioco di ruolo open world di Bethesda, si assesta a poco più di 10 euro su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   11/06/2026
TES V: Skyrim
The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition
The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition
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Le gelide terre del nord richiamano i giocatori con un ribasso che rende difficile ignorare questo grande classico. Rispetto al prezzo di listino di 40,00€, la proposta odierna per The Elder Scrolls V: Skyrim in versione PC Steam si attesta su una base di 8,77€ IVA esclusa, che diventa un prezzo finale di 10,70€ calcolando l'aliquota italiana al 22%. Il risparmio applicato dalla piattaforma è del 78%, traducendosi in un taglio netto del 73,25% se confrontato con la cifra iniziale comprensiva di tasse. Per riscattare il titolo vi basta cliccare sul box in alto oppure utilizzare il link diretto alla pagina prodotto.

Un'avventura epica senza fine

Comprare oggi The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition significa portarsi a casa l'esperienza ruolistica definitiva di Bethesda, arricchita dai tre DLC ufficiali (Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn) e da una stabilità tecnica notevolmente migliorata rispetto alla primissima release.

La versione PC di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition rappresenta inoltre il paradiso degli appassionati di personalizzazione: grazie al supporto completo ai contenuti creati dalla community, il gioco può trasformarsi radicalmente sia dal punto di vista grafico che delle meccaniche, garantendo una longevità potenzialmente infinita a fronte di una spesa minima.

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