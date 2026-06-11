Ritorno a Skyrim: la Special Edition del capolavoro Bethesda scende a prezzo di saldo su Instant Gaming

Le gelide terre del nord richiamano i giocatori con un ribasso che rende difficile ignorare questo grande classico. Rispetto al prezzo di listino di 40,00€, la proposta odierna per The Elder Scrolls V: Skyrim in versione PC Steam si attesta su una base di 8,77€ IVA esclusa, che diventa un prezzo finale di 10,70€ calcolando l'aliquota italiana al 22%. Il risparmio applicato dalla piattaforma è del 78%, traducendosi in un taglio netto del 73,25% se confrontato con la cifra iniziale comprensiva di tasse.
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Un'avventura epica senza fine
Comprare oggi The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition significa portarsi a casa l'esperienza ruolistica definitiva di Bethesda, arricchita dai tre DLC ufficiali (Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn) e da una stabilità tecnica notevolmente migliorata rispetto alla primissima release.
La versione PC di The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition rappresenta inoltre il paradiso degli appassionati di personalizzazione: grazie al supporto completo ai contenuti creati dalla community, il gioco può trasformarsi radicalmente sia dal punto di vista grafico che delle meccaniche, garantendo una longevità potenzialmente infinita a fronte di una spesa minima.
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