Il controller ECHTPower compatibile con PC e Nintendo Switch 2 è in promozione su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare il prezzo del controller ECHTPower compatibile con PC e Nintendo Switch 2: l'offerta prevede uno sconto del 23% per un costo finale d'acquisto di 29,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui sotto: Il gamepad ECHTPower è progettato per offrire un'esperienza di gioco versatile e moderna, con pieno supporto wireless per Nintendo Switch 2, Switch OLED e Switch Lite, oltre alla compatibilità con Switch 1, Android, iOS e PC. Grazie alla connessione Bluetooth, il controller si associa facilmente ai dispositivi e include anche una comoda funzione di riattivazione con un solo tasto.
Ulteriori dettagli sul controller
Uno dei punti di forza principali è la presenza di joystick a effetto Hall. Il rilevamento magnetico senza contatto fisico garantisce maggiore precisione e durata nel tempo, mantenendo un controllo fluido e affidabile anche dopo un uso prolungato. Il controller integra inoltre due pulsanti posteriori programmabili, pensati per offrire un vantaggio competitivo.
Per quanto riguarda il feedback, il gamepad è dotato di doppi motori a vibrazione con cinque livelli regolabili, che consentono di personalizzare l'intensità delle sensazioni in base al gioco. Le esplosioni, gli urti e le azioni più dinamiche risultano così più immersive e coinvolgenti.
A completare l'esperienza c'è un sistema di illuminazione RGB personalizzabile, con diversi colori, effetti e livelli di luminosità.
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