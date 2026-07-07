La nuova super console portatile Ayaneo Next 2 è disponibile, a prezzi folli

Fin dalla sua presentazione, Ayaneo Next 2 ha rappresentato un progetto decisamente controverso, soprattutto per i costi di produzione che avrebbe comportato: oggi la super console portatile è di fatto disponibile all'acquisto, ma a prezzi semplicemente folli, come era stato preventivato.

Già in precedenza, la compagnia aveva interrotto la procedura di prenotazione preliminare a causa degli alti costi che stava incontrando nella fase di produzione, cosa che si è concretizzata in prezzi decisamente fuori parametro, ma comunque in linea con l'hardware proposto.

Le prenotazioni sono dunque ripartite per Ayaneo Next 2 ma a prezzi che partono dai 3.000 dollari, e nonostante questo due dei tre modelli disponibili (compreso il più caro) risultano esauriti.