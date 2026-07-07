La nuova super console portatile Ayaneo Next 2 è disponibile, a prezzi folli

Fin dalla sua presentazione, Ayaneo Next 2 ha rappresentato un progetto decisamente controverso, soprattutto per i costi di produzione che avrebbe comportato: oggi la super console portatile è di fatto disponibile all'acquisto, ma a prezzi semplicemente folli, come era stato preventivato.
Già in precedenza, la compagnia aveva interrotto la procedura di prenotazione preliminare a causa degli alti costi che stava incontrando nella fase di produzione, cosa che si è concretizzata in prezzi decisamente fuori parametro, ma comunque in linea con l'hardware proposto.
Le prenotazioni sono dunque ripartite per Ayaneo Next 2 ma a prezzi che partono dai 3.000 dollari, e nonostante questo due dei tre modelli disponibili (compreso il più caro) risultano esauriti.
Un hardware impressionante
La macchina in questione è caratterizzata da un hardware notevole: alla sua base si trova il chip Ryzen AI Max 385 con scheda video integrata Radeon 8050S come base, arrivando fino alla configurazione caratterizzata da Ryzen AI Max+ 395 e Radeon 8060S iGPU.
Anche la memoria è notevole, e si tratta notoriamente di un elemento molto costoso, di questi tempi: si pare da 32 GB di RAM e 1 TB di archivio e si arriva a 128 GB di RAM e 2 TB di archivio, valori che risultano enormi anche per un PC desktop, a questo punto.
Questo garantisce la capacità di gestire praticamente qualsiasi gioco moderno, con il supporto di Windows come sistema operativo e un display da 9 pollici OLED.
Il tutto è comunque alimentato da una batteria particolarmente capace da 116 Wh, ma considerando la configurazione hardware è davvero un'architettura molto complessa per risultare portatile.
Questo ovviamente si riflette in prezzi altissimi, ecco il listino in base alla configurazione:
- Ryzen AI Max 385, 32GB / 1TB - $2.999
- Ryzen AI Max+ 395, 64GB / 1TB - $3.699
- Ryzen AI Max+ 395, 128GB / 2TB - $5.299
Nonostante questo, il modello base a quello high end risultano esauriti al momento, dunque è possibile che ci sia stata comunque una notevole richiesta per questo mostruoso portatile.