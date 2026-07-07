Sega di nuovo nella bufera per l'uso di IA generativa, questa volta sui portachiavi Dreamcast

Sega è finita di recente al centro delle critiche per l'utilizzo di intelligenza artificiale generativa in Crazy Taxi: World Tour, scelta poi parzialmente ritrattata dall'azienda, e per un gadget promozionale legato al gioco. Sembra però che la compagnia abbia deciso di replicare, generando nuove polemiche.

Come segnalato da Phil Hayton di GamesRadar su BlueSky, Sega, o quantomeno la società che gestisce il suo negozio ufficiale, sarebbe stata nuovamente sorpresa a utilizzare IA generativa, questa volta per creare le immagini promozionali di una serie di portachiavi dedicati al Dreamcast.