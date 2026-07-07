I supereroi Marvel a meno di 4 euro: LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition in sconto su Instant Gaming

Mettere le mani su una delle avventure a mattoncini più colossali e divertenti di sempre oggi costa pochissimo agli utenti PC e Mac. Chiunque voglia fare un tuffo nel multiverso della Casa delle Idee troverà pane per i suoi denti grazie alla nuova offerta dedicata a LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition, che abbatte drasticamente il prezzo di listino italiano originale di 45,00€. Il pacchetto completo è infatti disponibile a 2,89€ IVA esclusa, che diventano 3,53€ IVA inclusa al momento del pagamento nel carrello. Parliamo di un ribasso del 94% se si guarda alla percentuale indicata sullo store, che si traduce in un risparmio definitivo del 92,16% sul totale comprensivo di imposte. Si tratta di una cifra eccezionale, specie se confrontata con i saldi attuali di Steam che lo propongono a 5,24€. Potete assicurarvi la chiave digitale cliccando sul box presente in questa pagina oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Un'edizione colossale con tutti i contenuti extra

Scegliere la versione Deluxe di LEGO Marvel Super Heroes 2 non è vantaggioso solo per l'esborso ridotto, ma soprattutto per la quantità spropositata di contenuti inclusi. Questa variante integra fin da subito il Season Pass, il che significa sbloccare sei pacchetti livello inediti e ben quattro selezioni di personaggi aggiuntivi legati a doppio filo ai film e alle serie del Marvel Cinematic Universe. Avrete così modo di vivere storie extra dedicate a pellicole celebri come Black Panther, Avengers: Infinity War o Ant-Man and the Wasp, ampliando un roster di eroi e supervillain che arriva a contare oltre duecento personaggi giocabili, ciascuno dotato di abilità uniche.

La marcia in più di LEGO Marvel Super Heroes 2 risiede nella sua folle e sconfinata ambientazione. Il malvagio Kang il Conquistatore ha infatti unito diverse epoche storiche e universi alternativi per dare vita a Chronopolis, un unico gigantesco mondo aperto. I giocatori si troveranno a esplorare l'Antico Egitto, le atmosfere noir di una New York degli anni '30 o il futuro cyberpunk del 2099 nel giro di pochi istanti. Con la sua inconfondibile ironia, enigmi ambientali accessibili e il supporto completo alla modalità cooperativa a schermo condiviso, l'opera si dimostra la scelta ideale per serate di gioco spensierate in famiglia o con gli amici.

Qui trovate anche la nostra recensione di LEGO Marvel Super Heroes 2.