Il trailer di lancio di Assassin's Creed: Black Flag Resynced è anch'esso un remake

Disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato mostrato con un trailer di lancio che è anch'esso un remake, visto che reinterpreta con le nuove tecnologie il trailer pubblicato da Ubisoft in occasione dell'E3 2013.

Il video, ricco di sequenze suggestive, viene accompagnato anche stavolta dal brano "Full Circle" degli Half Moon Run, proprio come l'originale, e mostra le varie fasi dell'avventura di Edward Kenway, nonché le varie attività con cui potremo cimentarci nel gioco.

C'è tutto: dalle sezioni a bordo della Jackdaw all'esplorazione di scenari mai così dettagliati e vivi, dallo spettacolare parkour che consente al protagonista di correre sui tetti e scalare le torri al nuovo sistema di combattimento.

Insomma, questo remake del trailer di Assassin's Creed Black Flag non mancherà di emozionare i nostalgici della serie Ubisoft, che in questo momento sicuramente stanno già solcando i mari e portando a termine le missioni della campagna di Resynced.