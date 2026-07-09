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Il trailer di lancio di Assassin's Creed: Black Flag Resynced è anch'esso un remake

Ubisoft ha pubblicato il trailer di lancio di Assassin's Creed: Black Flag Resynced, che non mancherà di emozionarvi: è anch'esso un remake del trailer dell'E3 2013.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   09/07/2026
Edward Kenway in Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
Assassin's Creed: Black Flag Resynced
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Disponibile a partire da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Assassin's Creed: Black Flag Resynced è stato mostrato con un trailer di lancio che è anch'esso un remake, visto che reinterpreta con le nuove tecnologie il trailer pubblicato da Ubisoft in occasione dell'E3 2013.

Il video, ricco di sequenze suggestive, viene accompagnato anche stavolta dal brano "Full Circle" degli Half Moon Run, proprio come l'originale, e mostra le varie fasi dell'avventura di Edward Kenway, nonché le varie attività con cui potremo cimentarci nel gioco.

C'è tutto: dalle sezioni a bordo della Jackdaw all'esplorazione di scenari mai così dettagliati e vivi, dallo spettacolare parkour che consente al protagonista di correre sui tetti e scalare le torri al nuovo sistema di combattimento.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced è uno dei migliori remake di sempre per Digital Foundry Assassin's Creed: Black Flag Resynced è uno dei migliori remake di sempre per Digital Foundry

Insomma, questo remake del trailer di Assassin's Creed Black Flag non mancherà di emozionare i nostalgici della serie Ubisoft, che in questo momento sicuramente stanno già solcando i mari e portando a termine le missioni della campagna di Resynced.

Un ritorno molto atteso

Accolto dalla stampa internazionale con voti davvero positivi, Assassin's Creed: Black Flag Resynced reinterpreta l'esperienza originale utilizzando le ultime tecnologie a disposizione di Ubisoft, consegnandoci un comparto grafico completamente ridisegnato, ma non solo.

Gli sviluppatori hanno infatti ottimizzato tutta una serie di aspetti del gameplay, rivoluzionando il sistema di combattimento sulla base dei capitoli più recenti (pur senza elementi RPG) e aggiungendo contenuti inediti, fra cui un endgame completamente nuovo.

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