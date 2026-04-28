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Il controller Turtle Beach Afterglow per Nintendo Switch 2 è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il controller Turtle Beach Afterglow con licenza ufficiale, illuminazione RGB personalizzabile, levette a effetto Hall e pulsanti mappabili rapidi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/04/2026
controller Turtle Beach Afterglow per Nintendo Switch 2

Se cerchi un controller economico per Nintendo Switch 2, il Turtle Beach Afterglow è su Amazon a 24,99 € rispetto al prezzo consigliato di 34,99 €, permettendoti di risparmiare 10 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Versatile, economico e preciso

Questo controller con licenza ufficiale è compatibile con Nintendo Switch 2 ed è disponibile nella colorazione grigia con illuminazione RGB personalizzabile, grazie a quattro modalità preimpostate e regolabili. Potrai quindi regolare i livelli di luminosità, mentre i pulsanti mappabili ti permettono di godere di reazioni più rapide e un'esperienza ancora più personalizzata in base alle tue esigenze.

Controller Turtle Beach Afterglow
Controller Turtle Beach Afterglow

Il pulsante C per GameChat offre un accesso rapido alle principali funzioni, mentre i comandi audio integrati offrono un audio nitido e una comunicazione impeccabile: troviamo audio D-pad e jack cuffie da 3,5 mm. Infine sono presenti le levette Hall Effect per garantire maggiore precisione, meno drift e una durata prolungata. Nel complesso si tratta di un prodotto molto apprezzato.

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