Saw: Genesis è il nuovo gioco basato sulla serie horror, annunciato da Bloober con un trailer

Il trailer di fatto conferma le voci sul fatto che ci fosse un videogioco su Saw in lavorazione , e il progetto si è rivelato questa sera con il trailer riportato qui sotto, che mostra soprattutto qualcosa della storia alla base di questo particolare horror.

La storia di un giudice

Saw: Genesis è ambientato poco dopo la Prima Guerra Mondiale, in uno scenario decisamente oscuro, nel quale il Giudice è, in effetti, uno dei primi architetti di tutta la tipica "filosofia" di Jigsaw, costringendo tre imputati a prendere parte al suo sadico gioco.

Segnato dall'esperienza della Grande Guerra, il Giudice ha deciso di riabilitare l'umanità attraverso il dolore e il sacrificio, per questo ha studiato un sistema di trappole e torture per portare gli imputati a scontare le proprie pene.

Dall'altra parte, i tre imputati devono cercare di uscire vivi dall'incubo, e per farlo dovranno cercare di collaborare, all'interno della meccanica multiplayer asimmetrica tipica di questo tipo di giochi.

In varie situazioni, questi potranno trovarsi di fronte a una scelta drastica fra sacrificare una parte del proprio corpo o cercare di affidarsi agli altri, sperando di essere salvati per tempo.

Saw: Genesis non ha ancora una data di uscita ma arriverà prima su PC attraverso l'accesso anticipato di Steam.