Inazuma Eleven: Bold Revolution annunciato da Level-5, è il seguito di Victory Road

"Il seguito si chiama Inazuma Eleven: Bold Revolution", ha annunciato Akihiro Hino, CEO di Level-5, nel corso della presentazione durante l'evento Vision dello studio.

Non c'è in effetti molto da riferire per il momento, se non il titolo e un'immagine di quello che sembra essere il nuovo protagonista , destinato a portare avanti la storia in questo nuovo capitolo che, immaginiamo, proseguirà con la bizzarra interpretazione metafisica del calcio.

Tra le novità emerse dall'evento Vision di Level-5 c'è stato anche Inazuma Eleven: Bold Revolution , il seguito di Victory Road che è stato annunciato con pochissimi dettagli, per il momento, ma confermato come nuovo capitolo della serie.

Tanti misteri ancora da scoprire

"Perché questo titolo? Cosa significa rispetto alla storia? Be', sveleremo altri dettagli al prossimo evento Vision di Level-5", ha spiegato Hino, dunque di fatto rimandando la presentazione vera e proprio del gioco al prossimo anno.

Shane Starfall, il protagonista

Quello che è certo è che Inazuma Eleven ha già un seguito pronto, dopo gli ottimi risultati raggiunti da Inazuma Eleven: Victory Road, oltre che dalle controparti animate del franchise, che rappresenta uno dei migliori risultati tra gli sforzi trans-media della compagnia.

Le uniche informazioni emerse riguardano il protagonista: si tratta di Shane Starfall (Nagi Furuhosi), anch'egli caratterizzato da un particolare background che lo rende un personaggio alquanto profondo, in maniera simile a Destin.

In qualche modo, Shane incrocerà la strada di Destin e gli altri personaggi della serie con la sua particolare storia, ma dobbiamo ancora attendere un po' per saperne di più, a partire dalle piattaforme di lancio previste.