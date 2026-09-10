Il mouse Razer DeathAdder V3 Pro è in promozione su Amazon: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del mouse Razer DeathAdder V3 Pro: lo sconto attivo è del 35% per un prezzo finale e totale d'acquisto di 122,63€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Il Razer DeathAdder V3 Pro è un mouse gaming progettato per offrire velocità, precisione e comfort, con un design ultraleggero da appena 63 grammi.
Il design ergonomico, sviluppato anche in collaborazione con professionisti degli eSport, è stato ulteriormente migliorato per garantire una presa confortevole e una buona maneggevolezza durante le sessioni di gioco più lunghe.
Ulteriori dettagli sul mouse
La tecnologia Razer HyperPolling Wireless porta il polling rate wireless fino a 8.000 Hz e, insieme alla connessione a latenza ultra-bassa Razer HyperSpeed, offre una frequenza di aggiornamento otto volte superiore rispetto ai tradizionali mouse wireless da 1.000 Hz.
Il mouse integra inoltre il sensore ottico Razer Focus Pro 30K, progettato per assicurare un tracciamento preciso su un'ampia varietà di superfici, incluso il vetro, con funzioni dedicate alla mira e al controllo.
A completare la dotazione troviamo gli switch ottici Razer di terza generazione, progettati per evitare il doppio clic accidentale e offrire un'attuazione rapida di 0,2 ms. Il ciclo di vita raggiunge i 90 milioni di clic.