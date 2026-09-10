Decapolice è stato rinviato nuovamente da Level-5, ecco il nuovo periodo di uscita su PS5, Switch 2 e PC

Level‑5 ha annunciato l'ennesimo rinvio per Decapolice: il GDR investigativo non arriverà più nel 2026 come previsto, con il lancio ora fissato al 2027. Il gioco è atteso su PS5, Nintendo Switch 2 e PC via Steam. In compenso, lo studio ha pubblicato un nuovo trailer, visibile qui sotto.

Nuovi dettagli dal LEVEL‑5 Vision 2026 II Dream

"Decapolice adotta un approccio completamente nuovo al lavoro investigativo, con casi che si sviluppano in un mondo virtuale", ha dichiarato il CEO di Level‑5, Akihiro Hino, durante la trasmissione LEVEL‑5 Vision 2026 II Dream. "Come Professor Layton, anche Decapolice si basa sui puzzle, ma racconta una storia molto diversa. Al centro della vicenda c'è un grande mistero, con colpi di scena che non assomigliano a nulla di ciò che abbiamo fatto finora".

Hino ha proseguito spiegando che "il gioco include anche casi opzionali (Case Missions) ricchi di enigmi impegnativi. In Decaism indagherete su scene del crimine ricostruite in un mondo virtuale, raccoglierete prove e interrogherete i coinvolti. Poi metterete insieme gli indizi sulla Case Board e userete le vostre deduzioni per identificare il colpevole. Ma non finisce qui: investigazione, deduzione, arresto e persino combattimento si fondono in un'unica esperienza investigativa".

"Questa volta abbiamo collaborato con SCRAP, creatori di escape room reali e altre esperienze immersive, per sviluppare i concetti dei casi. Sappiamo che ci vuole tempo per completare il gioco, ma stiamo lavorando per offrire un'esperienza davvero unica. Avremo altro da condividere in futuro".