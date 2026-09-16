Decapolice si mostra in un nuovo trailer sul gameplay dal Tokyo Game Show 2026

A breve distanza dalla scorsa presentazione avvenuta durante l'evento specifico Vision di Level-5, Decapolice torna a mostrarsi anche con un nuovo trailer del gameplay in occasione del Tokyo Game Show 2026.

Il gioco è ovviamente tra i titoli presentati da Level-5 in occasione della fiera giapponese, e in questo caso mostra qualcosa del suo gameplay vero e proprio, oltre ad alcune scene d'intermezzo che illustrano gli elementi narrativi di questa particolare avventura.

Decapolice è stato rinviato nuovamente proprio di recente e ha ora un nuovo periodo di uscita su PC, Ps5 e Nintendo Switch 2 posizionato nel 2027, in attesa di maggiori precisazioni da parte del team.