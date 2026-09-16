Decapolice si mostra in un nuovo trailer sul gameplay dal Tokyo Game Show 2026

A breve distanza dalla scorsa presentazione avvenuta durante l'evento specifico Vision di Level-5, Decapolice torna a mostrarsi anche con un nuovo trailer del gameplay in occasione del Tokyo Game Show 2026.
Il gioco è ovviamente tra i titoli presentati da Level-5 in occasione della fiera giapponese, e in questo caso mostra qualcosa del suo gameplay vero e proprio, oltre ad alcune scene d'intermezzo che illustrano gli elementi narrativi di questa particolare avventura.
Decapolice è stato rinviato nuovamente proprio di recente e ha ora un nuovo periodo di uscita su PC, Ps5 e Nintendo Switch 2 posizionato nel 2027, in attesa di maggiori precisazioni da parte del team.
Una produzione cross-media
Decapolice si presenta come una delle produzioni cross-media più grandi di Level-5 e sta dunque richiedendo una notevole quantità di tempo per la lavorazione, come risulta evidente dai vari posticipi collezionati finora.
Oltre a questo, bisogna anche aggiungere i numerosi progetti che il team sta portando avanti in parallelo, che probabilmente contribuiscono a spiegare la decisione di spostare il titolo al 2027.
Si tratta di una sorta di avventura investigativa che "adotta un approccio completamente nuovo alle indagini, con casi che si sviluppano in un mondo virtuale", ha dichiarato il CEO di Level‑5, Akihiro Hino, durante la trasmissione LEVEL‑5 Vision 2026 II Dream.
"Come Professor Layton, anche Decapolice si basa sui puzzle, ma racconta una storia molto diversa. Al centro della vicenda c'è un grande mistero, con colpi di scena che non assomigliano a nulla di ciò che abbiamo fatto finora".
Oltre a puzzle e narrazione, il gioco presente elementi in stile escape room, inducendo una particolare immedesimazione.