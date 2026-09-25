Armed Fantasia è stato cancellato da Digital Bros, era l'erede spirituale di Wild Arms

Armed Fantasia era stato presentato nel 2022 da Wild Bunch Productions, studio fondato dal team storico di Wild Arms . L'annuncio era arrivato insieme a quello di Penny Blood , un JRPG realizzato dagli autori della serie Shadow Arts (tuttora in sviluppo), nell'ambito di un'iniziativa particolare: un "doppio Kickstarter" con obiettivo minimo di 750.000 dollari, pensato per finanziare entrambi i giochi.

Digital Bros , sussidiaria di 505 Games, ha annunciato la cancellazione di diversi progetti in sviluppo, tra cui Armed Fantasia: To the End of the Wilderness , il JRPG che avrebbe raccolto l'eredità spirituale della serie Wild Arms. La decisione arriva dopo "molteplici tentativi di rivedere il gameplay" e una revisione interna che ha portato il gruppo a cessare la produzione.

I motivi della cancellazione

Entrambi i progetti avevano raccolto i fondi con successo e, secondo l'ultimo aggiornamento pubblicato a marzo sul blog Kickstarter, il team di Armed Fantasia aveva completato una vertical slice (una piccola porzione giocabile che mostra in anticipo la struttura del gioco finale) inviata al publisher, che era rimasto ignoto fino a oggi.

Armed Fantasia era descritto come un Westernpunk a tinte JRPG, con una storia ambientata in un mondo sull'orlo della rovina e un gruppo di "Pathfinder" armati delle potenti ARM. Il sistema di combattimento, chiamato Cross Order Tactics, prevedeva combattimenti a turni dal ritmo rapido, mentre l'esplorazione avrebbe fatto leva su una World Map di grandi dimensioni e gadget dedicati ai dungeon.

Di seguito il comunicato di 505 Games incluso nel report finanziario:

"Digital Bros ha deciso di interrompere lo sviluppo di alcuni videogiochi, Directorate Novitiate, Armed Fantasia e il sequel del free‑to‑play Battle Island, dopo molteplici tentativi di rivederne il gameplay."

"Le decisioni seguono una revisione approfondita del potenziale di ciascun prodotto, alla luce delle mutate condizioni di mercato e degli investimenti aggiuntivi necessari per completarne lo sviluppo."