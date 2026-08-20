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Beast of Reincarnation debutta sul podio delle classifiche giapponesi

Le classifiche giapponesi di questa settimana vedono il debutto in terza posizione di Beast of Reincarnation di Game Freak.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   20/08/2026
I protagonisti di Beast of Reincarnation

La rivista Famitsu ha pubblicato le stime relative alle vendite fisiche nel mercato videoludico giapponese per il periodo di due settimane compreso tra il 3 e il 16 agosto 2026. Sul fronte del software, la classifica non mostra grossi terremoti: Rhythm Paradise Groove ha mantenuto la prima posizione, vendendo altre 139.363 copie. Per quanto riguarda le nuove uscite, il debutto migliore è stato quello di Beast of Reincarnation per PlayStation 5, che ha venduto 48.157 copie.

Passando all'analisi del mercato hardware, i dati confermano il predominio di Nintendo Switch 2, che ha venduto altre 65.560 unità. Segue a distanza la famiglia di console PlayStation 5, che ha piazzato 19.955 unità. Continua a registrare ottimi numeri anche la precedente generazione Nintendo: la famiglia Switch originale ha infatti venduto 15.020 unità.

Le classifiche

Ma bando alle ciance e vediamo le classifiche giapponesi di questa settimana.

Classifica Software (dal 3 agosto al 16 agosto 2026)

  1. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 02/07/26) - 139.363 (873.839)
  2. [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 23/07/26) - 64.921 (613.147)
  3. [PS5] Beast of Reincarnation (Happinet, 04/08/26) - 48.157 (48.157) (Nuovo)
  4. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 16/04/26) - 43.884 (1.562.215)
  5. [NS2] Pokémon Pokopia (The Pokémon Company, 05/03/26) - 14.235 (1.111.792)
  6. [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami, 11/06/26) - 12.887 (202.051)
  7. [NSW] Minecraft (Microsoft, 21/06/18) - 12.351 (4.261.988)
  8. [NS2] Mario Kart World (Nintendo, 05/06/25) - 11.377 (3.017.840)
  9. [NSW] Ganbare Goemon Daishuugou! (Konami, 02/07/26) - 8.052 (81.945)
  10. [NS2] eFootball Kick-Off! (Konami, 04/06/26) - 6.961 (70.699)
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Classifica Hardware (dal 3 agosto al 16 agosto 2026)

  1. Switch 2 - 65.560 (6.198.193)
  2. PlayStation 5 Digital Edition - 19.310 (1.402.430)
  3. Switch Lite - 9.084 (7.012.867)
  4. Switch OLED Model - 4.590 (9.620.754)
  5. Switch - 1.346 (20.307.102)
  6. PlayStation 5 Pro - 360 (368.237)
  7. PlayStation 5 - 285 (5.919.597)
  8. Xbox Series X Digital Edition - 53 (33.237)
  9. Xbox Series S - 41 (342.896)
  10. Xbox Series X - 41 (328.352)
#Dati di Vendita
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