Beast of Reincarnation debutta sul podio delle classifiche giapponesi

La rivista Famitsu ha pubblicato le stime relative alle vendite fisiche nel mercato videoludico giapponese per il periodo di due settimane compreso tra il 3 e il 16 agosto 2026. Sul fronte del software, la classifica non mostra grossi terremoti: Rhythm Paradise Groove ha mantenuto la prima posizione, vendendo altre 139.363 copie. Per quanto riguarda le nuove uscite, il debutto migliore è stato quello di Beast of Reincarnation per PlayStation 5, che ha venduto 48.157 copie.

Passando all'analisi del mercato hardware, i dati confermano il predominio di Nintendo Switch 2, che ha venduto altre 65.560 unità. Segue a distanza la famiglia di console PlayStation 5, che ha piazzato 19.955 unità. Continua a registrare ottimi numeri anche la precedente generazione Nintendo: la famiglia Switch originale ha infatti venduto 15.020 unità.