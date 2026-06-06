Exodus si mostra con un lungo trailer al Future Games Show: Summer Showcase 2026

Exodus è previsto per l' inizio 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S .

Al Future Games Show: Summer Showcase 2026 abbiamo avuto modo di vedere in azione Exodus, con una presentazione del gameplay .

Il trailer di Exodus

Exodus è un gioco di ruolo fantascientifico nel quale vestiamo i panni del Traveler, che deve lottare contro i Celestial che minacciano gli esseri umani. Dovremo esplorare svariati mondi alieni, 40.000 anni nel futuro.

La presentazione ci permette di vedere vari personaggi che potremo incontrare nel corso dell'avventura, compreso un polpo dentro un'armatura robotica da combattimento. Per quanto riguarda il gameplay, avremo la possibilità di scegliere come approcciare ogni situazione, se con la furtività o se in modo molto più aggressivo e rumoroso, sfruttando le nostre abilità (come diventare invisibili) e i nostri strumenti di combattimento (tra fucili di precisione e potenti granate). Il nostro personaggio può esplorare le ambientazioni sfruttando anche un rampino.

Exodus, tutte le novità del nuovo trailer commentate dagli sviluppatori In qualità di GDR, ci permetterà di scegliere le risposte nei dialoghi e condizionare così l'avanzamento, optando per approcci moralmente positivi o negativi, seguendo anche i consigli dei nostri alleati che avranno le proprie opinioni a riguardo e reagiranno di conseguenza.

Lo scopo finale del nostro personaggio è cercare una cura per una malattia chiamata Rot, che sta eliminando l'umanità. Esplorando diversi pianeti, possiamo decidere quali alleati portare con noi per sfruttarne le capacità uniche e le loro armi preferite. Il protagonista è inoltre in grado di creare parti aggiuntive dell'ambiente per creare passaggi ed esplorare.

Diteci, cosa ne pensate di Exodus?