The Alters: Last Variable è la prima espansione del gioco, annunciata con un trailer

Last Variable introduce un nuovo pezzo di storia che punta a offrire circa 20 ore di gioco aggiuntive rispetto alla base principale, inserendo anche nuove meccaniche per il gameplay, una base sotterranea da costruire e altre dinamiche legate alla terraformazione e la modifica del pianeta in modo da introdurre ulteriori biomi.

11 bit Studios ha annunciato il prossimo arrivo di Last Variable , la prima espansione di The Alters , che sarà disponibile dal 13 luglio su PC e console, apportando una notevole iniezione di nuovi contenuti al particolare titolo di sopravvivenza.

Il mistero dell'Oasi

La storia si incentra sul mistero rappresentato dal fenomeno dell'Oasi, sul quale i scienziati Jan devono concentrarsi per venire a capo di nuove situazioni e dinamiche con le quali si ritrovano ad avere a che fare sul pianeta alieno.

Per andare a fondo nella missione è necessario l'impegno combinato di vari specialisti: un geologo, un biologo, un chimico e un fisico, tutti ovviamente varianti di Jan e ognuno dotato di proprie caratteristiche e punti di vista.

Mentre il protagonista si appresta ad un lungo sonno in criostasi, in attesa che l'implacabile sole lasci spazio a temperature più vivibili, nei laboratori ci sono altri ricercatori che proseguono il lavoro.

Questi si ritrovano a dover gestire il misterioso fenomeno dell'Oasi, studiandolo e cercando di sfruttarlo al meglio. In Last Variable sarà possibile attuare una terraformazione profonda dello scenario, modificandolo per creare nuovi biomi con diverse conseguenze sul pianeta.

Tutto questo arricchisce ulteriormente le meccaniche del gioco, oltre ad aprire ulteriori misteri su cui indagare. Dopo il grande aggiornamento gratuito dello scorso dicembre, dunque, The Alters continua ad espandersi con il suo primo DLC di grandi dimensioni.