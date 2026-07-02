Un trailer mostra il gameplay di The Alters: Last Variable, il nuovo DLC in arrivo

Oltre a questo, l'espansione introduce anche nuove regioni esplorabili e ulteriori possibilità di terraformazione di queste in modo da trovare nuove risorse e gestire ulteriori aree del pianeta alieno.

Last Variable aggiunge circa 20 ore di gioco in più alla dotazione originale, approfondendo anche diverse meccaniche di sopravvivenza personale del gioco e ampliando la narrazione, raccontando nuovi aspetti della particolare storia fantascientifica che ha già conquistato moltissimi nella sua versione originale.

11 bit Studios ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay per Last Variable , la nuova espansione di The Alters che aggiunge numerosi nuovi contenuti al gioco originale, ampliando storia e gameplay come possiamo vedere anche da questo nuovo video.

Una storia di alter ego

Sono passati anni da quando Jan Scientist si è rifiutato di lasciare il pianeta e il mondo intorno a lui si è trasformato, nel frattempo. Alla fine, si rende conto di ciò che ha sempre temuto: questo lavoro non può essere portato a termine da solo.

Così ricomincia a creare versioni di se stesso plasmate da competenze diverse: un geologo, un biologo, un chimico, un fisico. Insieme, coprono ogni possibile ambito da studiare del pianeta alieno.

Nel corso di cicli planetari che durano anni, Jan deve terraformare settori aridi trasformandoli in zone abitabili, estrarre e raffinare sostanze nuove, oltre a sbloccare livelli di ricerca per spingere sempre più in avanti i confini della comprensione scientifica.

Eppure, spiegano gli sviluppatori, ogni scoperta ha un costo e il pianeta risponde con minacce sempre più gravi a questa continua ricerca, attraverso terremoti, picchi di radiazioni e lo scorrere stesso del tempo.

Dopo l'annuncio avvenuto durante le conferenze a inizio giugno, The Alters: Last Variable torna dunque a mostrarsi con questo nuovo video, mentre la data di uscita è fissata per il 13 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.