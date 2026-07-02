K-POP Rising - Dream to Shine è stato annunciato con un trailer da Old Skull Games e Microids: si tratta di un'avventura a base rhythm ambientata appunto nel mondo del k-pop, che sarà disponibile a partire dal prossimo 5 novembre su PC, PS5 e Nintendo Switch.

Al comando di una aspirante idol, nel gioco dovremo affrontare le sfide che ciò comporta, fra intense sessioni di allenamento in studio e prestazioni dal vivo su palchi man mano più importanti, che ci consacreranno a livello internazionale.

K-POP Rising - Dream to Shine includerà anche tantissimi elementi legati alla personalizzazione della nostra idol, dal trucco all'abbigliamento, così da permetterci di creare uno stile peculiare, che risalti al massimo sotto i riflettori.

Dopo alcuni importanti crossover, il K-POP è dunque destinato ad approdare nel mondo dei videogiochi con un'avventura inedita, che ci permetterà di vivere un'esperienza colorata e divertente, rigorosamente a ritmo di musica.