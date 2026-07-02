K-POP Rising - Dream to Shine è stato annunciato con un trailer da Old Skull Games e Microids: si tratta di un'avventura a base rhythm ambientata appunto nel mondo del k-pop, che sarà disponibile a partire dal prossimo 5 novembre su PC, PS5 e Nintendo Switch.
Al comando di una aspirante idol, nel gioco dovremo affrontare le sfide che ciò comporta, fra intense sessioni di allenamento in studio e prestazioni dal vivo su palchi man mano più importanti, che ci consacreranno a livello internazionale.
K-POP Rising - Dream to Shine includerà anche tantissimi elementi legati alla personalizzazione della nostra idol, dal trucco all'abbigliamento, così da permetterci di creare uno stile peculiare, che risalti al massimo sotto i riflettori.
Dopo alcuni importanti crossover, il K-POP è dunque destinato ad approdare nel mondo dei videogiochi con un'avventura inedita, che ci permetterà di vivere un'esperienza colorata e divertente, rigorosamente a ritmo di musica.
Sull'onda del successo di KPop Demon Hunters
Come si evince anche dalle sonorità del trailer, probabilmente il nuovo titolo prodotto da Microids punta a sfruttare lo straordinario successo di KPop Demon Hunters, il film d'animazione che ha definitivamente sdoganato il k-pop in occidente.
Prodotto da Sony e disponibile in streaming su Netflix, Kpop Demon Hunters racconta le vicende di un gruppo di idol che segretamente si occupano di dare la caccia ai demoni per proteggere il mondo da un'invasione.
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