0

Company of Heroes 3: Final Stand annunciato, è uno spin-off roguelite del celebre strategico

Sega e Relic hanno annunciato Company of Heroes 3: Final Stand, uno spin-off in stile roguelite del celebre strategico in tempo reale qui incentrato sulla difesa, con data di uscita.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/07/2026
Un'immagine di Company of Heroes 3: Final Stand

Uno spin-off in stile roguelite, in arrivo

Relic Entertainment ha annunciato Company of Heroes 3: Final Stand, un nuovo gioco standalone che si presenta come uno spin-off in stile roguelite del celebre strategico ad ambientazione storica, con alcune variazioni alla struttura.

Si tratta di una sorta di nuovo capitolo che si collega a Company of Heroes 3 come ambientazione generale ed elementi strutturali, ma presenta un gameplay alquanto diverso, incentrato soprattutto sulla difesa contro ondate di nemici e su elementi in stile roguelite.

Il gioco ha la data di uscita fissata per il 29 luglio, e si mostra nel primo trailer che potete vedere qui sotto, al momento previsto solamente su PC attraverso Steam.

Difesa in 12 livelli progressivi

Company of Heroes 3: Final Stand riprende dunque l'ambientazione del terzo capitolo, incentrata sulla Seconda Guerra Mondiale, e la reinterpreta mettendo in scena una serie di missioni in cui dobbiamo difenderci da progressive ondate di nemici in una sorta di assedio costante.

Il gioco può essere affrontato in single player o in multiplayer cooperativo, con gli elementi roguelite che ci spingono a riaffrontare i 12 livelli a difficoltà progressiva più volte, considerando le variazioni che possono emergere ogni volta.

Company of Heroes 3, la recensione di uno strategico che emoziona come un gioco d'azione Company of Heroes 3, la recensione di uno strategico che emoziona come un gioco d'azione

Si tratta dunque di una struttura un po' diversa da quella classica dell'RTS a cui si riferisce, pur mantenendone comunque alcuni aspetti tipici a partire dall'ambientazione e dalle unità utilizzabili, con diverse aggiunte.

È possibile controllare le forze USA, la Wehrmacht, le forze britanniche e le Afrikakorps, all'interno di una particolare progressione in stile roguelite, con tanto di 36 boss da affrontare e abilità speciali da sbloccare.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Company of Heroes 3: Final Stand annunciato, è uno spin-off roguelite del celebre strategico