Company of Heroes 3: Final Stand annunciato, è uno spin-off roguelite del celebre strategico

Il gioco ha la data di uscita fissata per il 29 luglio, e si mostra nel primo trailer che potete vedere qui sotto, al momento previsto solamente su PC attraverso Steam.

Si tratta di una sorta di nuovo capitolo che si collega a Company of Heroes 3 come ambientazione generale ed elementi strutturali, ma presenta un gameplay alquanto diverso, incentrato soprattutto sulla difesa contro ondate di nemici e su elementi in stile roguelite.

Relic Entertainment ha annunciato Company of Heroes 3: Final Stand , un nuovo gioco standalone che si presenta come uno spin-off in stile roguelite del celebre strategico ad ambientazione storica, con alcune variazioni alla struttura.

Difesa in 12 livelli progressivi

Company of Heroes 3: Final Stand riprende dunque l'ambientazione del terzo capitolo, incentrata sulla Seconda Guerra Mondiale, e la reinterpreta mettendo in scena una serie di missioni in cui dobbiamo difenderci da progressive ondate di nemici in una sorta di assedio costante.

Il gioco può essere affrontato in single player o in multiplayer cooperativo, con gli elementi roguelite che ci spingono a riaffrontare i 12 livelli a difficoltà progressiva più volte, considerando le variazioni che possono emergere ogni volta.

Si tratta dunque di una struttura un po' diversa da quella classica dell'RTS a cui si riferisce, pur mantenendone comunque alcuni aspetti tipici a partire dall'ambientazione e dalle unità utilizzabili, con diverse aggiunte.

È possibile controllare le forze USA, la Wehrmacht, le forze britanniche e le Afrikakorps, all'interno di una particolare progressione in stile roguelite, con tanto di 36 boss da affrontare e abilità speciali da sbloccare.