Aniimo ha aperto le registrazioni per la closed beta globale, annunciando il nuovo playtest tramite un trailer pubblicato in occasione del Future Games Show. È possibile registrarsi tramite il sito ufficiale del gioco.

Sviluppato da Pawprint Studio, Aniimo è un action RPG free-to-play ambientato nel vasto continente di Idyll: un mondo colorato e ricco di segreti, in cui i giocatori potranno stringere legami con creature chiamate Aniimo e vivere un'avventura all'insegna della scoperta.

L'esplorazione rappresenta uno degli elementi cardine dell'esperienza, visto che lo scenario realizzato per l'occasione è vivo e dinamico, caratterizzato da ambienti differenti, fenomeni atmosferici variabili e numerose attività che avremo modo di affrontare.

I giocatori potranno dunque attraversare pianure, montagne, aree sotterranee e perfino una metropoli sospesa nel cielo, incontrando lungo il percorso altri Pathfinder e partecipando a competizioni e sfide.