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Aniimo ha aperto le registrazioni per la closed beta globale

Tramite un nuovo e coloratissimo trailer mostrato durante il Future Games Show, gli sviluppatori di Aniimo hanno annunciato l'apertura delle registrazioni per la closed beta globale.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/06/2026
Alcuni dei personaggi di Aniimo
Aniimo
Aniimo
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Aniimo ha aperto le registrazioni per la closed beta globale, annunciando il nuovo playtest tramite un trailer pubblicato in occasione del Future Games Show. È possibile registrarsi tramite il sito ufficiale del gioco.

Sviluppato da Pawprint Studio, Aniimo è un action RPG free-to-play ambientato nel vasto continente di Idyll: un mondo colorato e ricco di segreti, in cui i giocatori potranno stringere legami con creature chiamate Aniimo e vivere un'avventura all'insegna della scoperta.

L'esplorazione rappresenta uno degli elementi cardine dell'esperienza, visto che lo scenario realizzato per l'occasione è vivo e dinamico, caratterizzato da ambienti differenti, fenomeni atmosferici variabili e numerose attività che avremo modo di affrontare.

Aniimo vi permetterà di catturare creature colorate anche su PlayStation 5 Aniimo vi permetterà di catturare creature colorate anche su PlayStation 5

I giocatori potranno dunque attraversare pianure, montagne, aree sotterranee e perfino una metropoli sospesa nel cielo, incontrando lungo il percorso altri Pathfinder e partecipando a competizioni e sfide.

Collezionali tutti!

Fin dalla prima presentazione di Aniimo è apparso chiaro che il gioco si ispira a Pokémon e Palworld, includendo meccaniche di cattura delle creature che potremo mettere in atto sfruttando strumenti chiamati Aniipod.

Il successo della cattura dipenderà da diversi fattori, fra cui il tempismo, l'utilizzo di trappole e le condizioni ambientali. Le creature appariranno infatti in base al clima, all'orario della giornata e a particolari eventi naturali, incoraggiando i giocatori a esplorare continuamente il mondo per completare la propria collezione.

A rendere Aniimo particolarmente originale è il sistema chiamato Twine, una meccanica che consente ai giocatori non solo di utilizzare gli Aniimo come compagni, ma addirittura di fondersi con loro e assumere temporaneamente le loro caratteristiche.

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