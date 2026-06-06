Aniimo ha aperto le registrazioni per la closed beta globale, annunciando il nuovo playtest tramite un trailer pubblicato in occasione del Future Games Show. È possibile registrarsi tramite il sito ufficiale del gioco.
Sviluppato da Pawprint Studio, Aniimo è un action RPG free-to-play ambientato nel vasto continente di Idyll: un mondo colorato e ricco di segreti, in cui i giocatori potranno stringere legami con creature chiamate Aniimo e vivere un'avventura all'insegna della scoperta.
L'esplorazione rappresenta uno degli elementi cardine dell'esperienza, visto che lo scenario realizzato per l'occasione è vivo e dinamico, caratterizzato da ambienti differenti, fenomeni atmosferici variabili e numerose attività che avremo modo di affrontare.
I giocatori potranno dunque attraversare pianure, montagne, aree sotterranee e perfino una metropoli sospesa nel cielo, incontrando lungo il percorso altri Pathfinder e partecipando a competizioni e sfide.
Collezionali tutti!
Fin dalla prima presentazione di Aniimo è apparso chiaro che il gioco si ispira a Pokémon e Palworld, includendo meccaniche di cattura delle creature che potremo mettere in atto sfruttando strumenti chiamati Aniipod.
Il successo della cattura dipenderà da diversi fattori, fra cui il tempismo, l'utilizzo di trappole e le condizioni ambientali. Le creature appariranno infatti in base al clima, all'orario della giornata e a particolari eventi naturali, incoraggiando i giocatori a esplorare continuamente il mondo per completare la propria collezione.
A rendere Aniimo particolarmente originale è il sistema chiamato Twine, una meccanica che consente ai giocatori non solo di utilizzare gli Aniimo come compagni, ma addirittura di fondersi con loro e assumere temporaneamente le loro caratteristiche.
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