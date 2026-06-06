The Lift, il simulatore da tuttofare del paranormale, torna a mostrarsi con un gameplay trailer

Tra i tanti giochi presentati durante il Future Games Show estivo, c'è stato spazio anche per The Lift: Supernatural Handyman Simulator, il titolo di Fantastic Signals che ci mette nei panni di un tuttofare alle prese con un'enorme struttura di ricerca abbandonata.
Per l'occasione, il game director Ivan Slovtsov ha mostrato un approfondimento con nuove sequenze di gameplay, offrendo un assaggio delle situazioni e delle intricate riparazioni che affronteremo in questa avventura paranormale e sci‑fi.Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2027, con i playtest che inizieranno su Steam il prossimo 14 giugno.
Cosa sappiamo di The Lift
The Lift è un progetto atipico che mescola simulazione, avventura narrativa e puzzle game, mettendoci nei panni di un tecnico specializzato chiamato a intervenire in un edificio ormai deserto e infestato da fenomeni inspiegabili. Il protagonista esplora corridoi silenziosi, laboratori sigillati e piani dimenticati, cercando di riportare in funzione macchinari fuori controllo, sistemi elettrici corrotti e dispositivi che sembrano reagire a presenze non del tutto umane.
Ogni intervento richiede osservazione, intuito e improvvisazione, mentre l'edificio manifesta comportamenti sempre più inquietanti. Il gioco alterna tensione, momenti più riflessivi e situazioni in cui la logica del paranormale ribalta le regole della fisica, costruendo un'atmosfera sospesa tra fantascienza, mistero e humour nero. Per approfondire, potete leggere il nostro provato di The Lift.
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