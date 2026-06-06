The Lift, il simulatore da tuttofare del paranormale, torna a mostrarsi con un gameplay trailer

Per l'occasione, il game director Ivan Slovtsov ha mostrato un approfondimento con nuove sequenze di gameplay , offrendo un assaggio delle situazioni e delle intricate riparazioni che affronteremo in questa avventura paranormale e sci‑fi.Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2027, con i playtest che inizieranno su Steam il prossimo 14 giugno .

Cosa sappiamo di The Lift

The Lift è un progetto atipico che mescola simulazione, avventura narrativa e puzzle game, mettendoci nei panni di un tecnico specializzato chiamato a intervenire in un edificio ormai deserto e infestato da fenomeni inspiegabili. Il protagonista esplora corridoi silenziosi, laboratori sigillati e piani dimenticati, cercando di riportare in funzione macchinari fuori controllo, sistemi elettrici corrotti e dispositivi che sembrano reagire a presenze non del tutto umane.

Ogni intervento richiede osservazione, intuito e improvvisazione, mentre l'edificio manifesta comportamenti sempre più inquietanti. Il gioco alterna tensione, momenti più riflessivi e situazioni in cui la logica del paranormale ribalta le regole della fisica, costruendo un'atmosfera sospesa tra fantascienza, mistero e humour nero. Per approfondire, potete leggere il nostro provato di The Lift.