Aniimo è un action GDR free-to-play che sfida Palworld e Pokémon, il primo trailer ufficiale dall'Xbox Showcase

Durante l'Xbox Games Showcase andato in onda questa sera, il team di Pawprint Studio ha annunciato Aniimo , un action GDR free-to-play in cui collezioneremo una serie di mostriciattoli e giocheremo nei loro panni.

Una closed beta in arrivo

Aniimo ci metterà nei panni di un Pathfinder e ci porterà all'avventura a Idyll, un mondo aperto dinamico e interattivo. Qui potremo collezionare, evolvere e interagire con delle creature magiche, chiamate per l'appunto Aniimo.

Stando ai primi dettagli, nel gioco esploreremo esplorare paesaggi inesplorati e dungeon misteriosi, affronteremo battaglie in tempo reale, sia in PvE che in PvP contro altri giocatori. Trattandosi di un free-to-play è lecito aspettarsi che il gioco verrà espanso dopo la pubblicazione con aggiornamenti con contenuti gratuiti e la presenza di microtransazioni di vario genere.

Non dovremo attendere a lungo per provare Aniimo, dato che è in programma una closed beta durante il corso dell'estate, con maggiori dettagli su date e come partecipare che verranno svelati nei prossimi giorni.