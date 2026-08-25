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Lofsong è stato presentato sul palco dell'Opening Night Live

Il team italiano Unrelated Studio ha presentato il suo Lofsong sul palco dell'Opening Night Live, mostrando il gioco con un nuovo e affascinante trailer.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   25/08/2026
Il protagonista di Lofsong

Il team italiano Unrelated Studio ha presentato Lofsong sul palco dell'Opening Night Live: in arrivo su PC e Xbox, il gioco ha le caratteristiche di un'avventura a base puzzle dotata di una direzione artistica davvero notevole.

All'interno di un mondo ormai privo di vita, fatto di immense architetture brutaliste, paesaggi desertici e monumenti appartenenti a epoche remote, dovremo controllare unna piccola figura silenziosa mentre si aggira per lo scenario scoprendo man mano nuove cose.

In Lofsong non ci sono dialoghi a guidare il giocatore e nemmeno una mappa da consultare: l'esplorazione si basa interamente sulla capacità di osservare l'ambiente, ascoltare i suoi segnali e interpretare gli indizi disseminati all'interno del mondo.

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Durante questo viaggio ci allontaneremo dai luoghi che conosciamo per andare alla scoperta di quello che potrebbe essere stato l'epicentro di una catastrofe che ha devastato tutto, avvolgendo la terra in un rigido inverno nucleare.

Nuovi modi di interagire

In Lofsong l'esplorazione funzionerà grazie a una piccola creatura che può assumere forme differenti, così da adattarsi a qualsiasi necessità e sfruttare le condizioni ambientali al fine di raggiungere zone altrimenti inaccessibili.

Il titolo di Unrelated Studio non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma come detto sarà disponibile su PC e Xbox.

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