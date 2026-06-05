È iniziata l'Xbox Demo Fest, con oltre 40 giochi da provare gratis a giugno

Xbox Store ha lanciato la nuova iniziativa Xbox Demo Fest, partita nelle ore scorse e destinata ad andare avanti per tutto il mese di giugno, consentendo di provare gratuitamente oltre 40 giochi attraverso varie demo specificamente costruite per l'occasione.

L'iniziativa Xbox Demo Fest sarà disponibile dal 4 al 30 giugno e consentirà di sperimentare diversi giochi in arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One, alcuni di questi in uscita a breve e altri più lontani nel tempo, attraverso varie demo che gli sviluppatori hanno messo insieme per questa speciale ricorrenza.

Si tratta in gran parte di giochi indie, molti di questi poco conosciuti e che possono dunque contare su questa interessante iniziativa per mostrarsi più nel dettaglio, anche perché tra questi potrebbero esserci molte perle nascoste.