È iniziata l'Xbox Demo Fest, con oltre 40 giochi da provare gratis a giugno

Xbox Store ha lanciato la nuova iniziativa Xbox Demo Fest, partita nelle ore scorse e destinata ad andare avanti per tutto il mese di giugno, consentendo di provare gratuitamente oltre 40 giochi attraverso varie demo specificamente costruite per l'occasione.
L'iniziativa Xbox Demo Fest sarà disponibile dal 4 al 30 giugno e consentirà di sperimentare diversi giochi in arrivo su Xbox Series X|S e Xbox One, alcuni di questi in uscita a breve e altri più lontani nel tempo, attraverso varie demo che gli sviluppatori hanno messo insieme per questa speciale ricorrenza.
Si tratta in gran parte di giochi indie, molti di questi poco conosciuti e che possono dunque contare su questa interessante iniziativa per mostrarsi più nel dettaglio, anche perché tra questi potrebbero esserci molte perle nascoste.
L'elenco dei titoli confermati con demo
La dashboard di Xbox Series X|S e Xbox One dovrebbe mostrare in queste ore un rimando specifico a Xbox Demo Fest, consentendo di esplorare tutti i giochi in prova in questo periodo e raggiungere le pagine per il download delle demo.
In generale si tratta di titoli molto particolari e produzioni indie in cerca di visibilità, che possono ottenere una notevole spinta da iniziative di questo tipo.
Riportiamo qui sotto un elenco di giochi confermati con demo disponibile nel corso dell'iniziativa:
- Active Matter
- Akatori
- Alpha Nomos
- AWAKEN - Astral Blade
- Bao Bao's Cozy Cleaning Services
- Canvas of Thoughts
- Carry the Glass
- Charlatan
- Cozy Grove: Camp Spirit
- DESOLUS
- Die in the Dungeon
- Dodo Duckie
- Faeland
- Farlands
- Fire and Ashes
- Grim Trials
- Island of Winds
- Kooeh: A Timeless Delight
- K-pop Idol Stories: Road to Debut
- Let's Build a Dungeon
- Lou's Lagoon
- Moonbrella
- Mori Carta
- Nightmare Circus
- NIMRODS
- Nomori
- Order Automatica
- Pieced Together
- Pit of Goblin
- Pollito and Xiang Xiang: Adventure in the Forest
- Reggie, His Cousin, Two Scientists and Most Likely the End of the World
- Salvation: Echoes of War
- Souls of Bombarika
- Space Tail: Definitive Edition
- Starlit World
- Surfpunk
- The Crimson Maid
- The Slormancer
- Treetopians
- Wrap House Simulator
C'è veramente un vasto assortimento di generi, stili e atmosfere in questa selezione, dunque non vi resta che esplorare questi titoli e fare un po' di prove nel corso di giugno.
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