Inizia il ridimensionamento di OnePlus? Tagli al personale in Europa e cambi di strategia

Continuano ad emergere indiscrezioni su un massiccio ridimensionamento di OnePlus in USA e in Europa . L'obiettivo sarebbe quello di puntare maggiormente su Oppo, brand principale del gruppo, continuando ad operare in Cina e focalizzandosi invece su dispositivi economici e di fascia media in India. A preoccupare maggiormente è la situazione in Europa, con possibili cambiamenti drastici e addirittura un'ipotetica uscita del marchio dal mercato. Come sempre, vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta cautela, sebbene un recente post di un dipendente non sia esattamente rassicurante.

Primi licenziamenti e nuova roadmap regionale

Un post su LinkedIn, condiviso sul subreddit /r/OnePlus, pubblicato originariamente da un dipendente di OnePlus, sembrerebbe aver confermato le precedenti indiscrezioni. È bene specificare che il post è stato successivamente cancellato, ma sembrerebbe comunque mettere in evidenza le attuali criticità dell'azienda e possibili sviluppi futuri, tutt'altro che positivi.

Secondo quanto riportato, OnePlus sta attualmente rivedendo la propria roadmap regionale e la strategia di prodotto, confermando che molti membri del team stanno cercando un nuovo impiego.

Il post originale

"Un giorno davvero triste. Come forse saprete, sulla base di una valutazione completa del mercato europeo, dell'andamento aziendale e dell'allocazione delle risorse, OnePlus Europa sta attualmente rivedendo la sua roadmap regionale e la sua strategia di prodotto. Per molti di noi del team questo significa che dovremo cercare un nuovo impiego. Me compreso", si legge.

"Ho pensato di far sapere a tutti che a partire da oggi cercherò lavoro. Quindi, se state cercando o conoscete qualcuno che sta cercando un senior, lead o head of community, per favore fatemelo sapere." Per ora OnePlus non ha confermato alcun cambio di strategia e, anzi, continua a pianificare il lancio di nuovi prodotti, rendendo la situazione ancora più incerta e confusa.