OnePlus potrebbe lasciare alcuni mercati in seguito a un massiccio ridimensionamento, secondo indiscrezioni

Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile ridimensionamento di OnePlus , con l'obiettivo di puntare maggiormente su Oppo, brand principale del gruppo. Queste indiscrezioni erano state originariamente smentite, ma nuove fonti sembrano confermare i cambiamenti in arrivo, tutt'altro che positivi. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di ulteriori conferme o smentite ufficiali, quindi vi aggiorneremo in caso di novità. Intanto, vediamo cosa sta succedendo.

A preoccupare è la situazione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa, dato che qui potrebbero essere introdotti cambiamenti drastici e i l marchio potrebbe addirittura uscire completamente dal mercato . Specifichiamo ancora una volta che queste informazioni vanno prese con la dovuta cautela , dato che il leaker parla di "notizie non positive per il mercato europeo" senza però specificarne la gravità o rivelare ulteriori dettagli.

e non è possibile caricare il post

Secondo quanto riportato dal leaker Yogesh Brar su X, OnePlus sarebbe pronta a ridimensionare in modo massiccio le proprie attività nei principali mercati globali. Dovrebbe continuare a operare in Cina senza particolari cambiamenti , mentre l'India dovrebbe concentrarsi principalmente su dispositivi economici e di fascia media.

Indiscrezioni già emerse in precedenza

Come vi abbiamo anticipato, già all'inizio di quest'anno sono circolate informazioni simili. Il CEO dell'azienda in India aveva definito false le notizie legate alla chiusura, mentre OnePlus North America ha dichiarato ai colleghi di Android Authority di continuare a operare normalmente, garantendo sia aggiornamenti software che assistenza post-vendita.

Secondo quanto riportato da Android Headlines qualche mese fa, le vendite non sarebbero state particolarmente convincenti, soprattutto all'estero. Si è parlato anche di una riduzione di team e dipendenti in diversi mercati, mentre le spedizioni hanno registrato un calo di oltre il 20% nel 2024, secondo IDC.

I dati

Oppo, in contemporanea, è cresciuta del 2,8% grazie al brand principale. Non ci resta quindi che attendere effettive conferme o smentite sulla questione.