Stupid Never Dies si mostra nel primo trailer di gameplay

Stupid Never Dies , sviluppato da GPTRACK50, si è finalmente mostrato in un trailer di gameplay al Future Games Show: Spring Showcase 2026. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione 3D single player estremamente veloce e fuori dagli schemi, ambientato in un mondo alternativo dominato dai mostri. Il protagonista è Davy, uno zombie timido e insignificante che occupa l'ultimo gradino della scala sociale dei mostri. Nonostante la sua condizione, la sua storia prende una piega inattesa quando incontra Julia, una ragazza umana morta e congelata in un freezer di un centro commerciale abbandonato. Davy si innamora immediatamente e trova finalmente uno scopo alla sua esistenza non-morta: riportarla in vita. Come dice lui stesso: "In qualche modo riuscirò a riportarla in vita e poi... le chiederò di uscire!".

Zombi e non solo

La vicenda si svolge dopo una grande guerra che ha portato l'umanità sull'orlo dell'estinzione, lasciando il mondo sotto il dominio dei mostri. Davy, che fino a quel momento aveva vissuto ai margini senza mai combattere, decide di intraprendere un viaggio per diventare più forte e trovare il modo di salvare Julia. La sua vita di guerriero inizia praticamente per caso, a causa di un incidente legato a uno spuntino rubato, da cui ottiene dei poteri che gli consentono di sviluppare delle abilità straordinarie.

A incoraggiarlo c'è il dottor Frank, uno scienziato eccentrico che si autodefinisce "l'intelletto supremo dell'umanità" e che sogna di riportare la specie umana al dominio del mondo. Pur senza preoccuparsi dell'opinione degli altri, Frank manipola e spinge Davy ad agire per i suoi scopi. Con il suo supporto e quello di vari alleati ambigui ma simpatici, lo zombie parte verso un dungeon infestato di mostri, deciso a sfruttare le sue nuove capacità.

Dal punto di vista del gameplay, il titolo propone quello che gli sviluppatori definiscono "Funky Zombie Action", ossia un sistema di combattimento dinamico in cui il protagonista cresce rapidamente di potenza. Una delle meccaniche principali vede Davy divorare i nemici e assorbire il loro potere, ottenendo così le loro abilità. Oltre allo stile base da zombie, è possibile sbloccare dieci stili aggiuntivi, per un totale di undici forme diverse, ciascuna con caratteristiche e poteri specifici da padroneggiare.

Altri annunci del Future Games Show sono il remake di Defender of the Crown e un nuovo video di gameplay di Samson.