Samson è tornato a mostrarsi con un brutale filmato di gameplay

Il filmato dura poco più di un minuto e mezzo e mostra il protagonista prima tornare nella sua città, Tyndalston, che sarà teatro dell'intera avventura, quindi impegnarsi nelle attività che sembrano riuscirgli meglio: le risse e gli inseguimenti in auto .

Il video

In una prima scena lo vediamo combattere a mani nude contro degli scagnozzi, nella seconda, invece, lo vediamo lanciare un attrezzo contro un altro criminale, spaccandogli la faccia.

Quindi altre risse a suon di pugni, qualche corsa in auto con tanto di ribaltamenti e altri scagnozzi con cui darsi alle danze.

Insomma, Samson si annuncia come un gioco davvero brutale.

Del resto, con una premessa del genere: "Samson fa ritorno nei peggiori quartieri di Tyndalston, il luogo che lo ha temprato e mai perdonato. Muscoli, velocità e nervi saldi decidono chi resta in piedi. Combattimenti ravvicinati e situazioni insidiose: non c'è tempo per esitare. Samson ha imparato la violenza prima della pietà... e la città non l'ha dimenticato. Ogni scontro conta. Ogni colpo è fatto per spezzare o essere spezzati," poteva essere altrimenti?

Attualmente Samson è stato annunciato soltanto per PC. Non sappiamo se e quando sarà convertito anche su console. Probabilmente lo studio di sviluppo vuole valutare i risultati su Steam, prima di investire in altre versioni.