0

Samson è tornato a mostrarsi con un brutale filmato di gameplay

Liquid Swords ha pubblicato un nuovo, brutale filmato di Samson, in arrivo a breve sui nostri schermi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   13/03/2026
Samson
Samson
Samson
News Video Immagini

In occasione del Future Games Show: Spring Showcase 2026 è stato pubblicato un nuovo filmato di gameplay di Samson, titolo degli ex Avalanche Liquid Swords, in uscità l'8 aprile 2026 su PC al prezzo di 24,99 euro.

Il filmato dura poco più di un minuto e mezzo e mostra il protagonista prima tornare nella sua città, Tyndalston, che sarà teatro dell'intera avventura, quindi impegnarsi nelle attività che sembrano riuscirgli meglio: le risse e gli inseguimenti in auto.

Il video

In una prima scena lo vediamo combattere a mani nude contro degli scagnozzi, nella seconda, invece, lo vediamo lanciare un attrezzo contro un altro criminale, spaccandogli la faccia.

Quindi altre risse a suon di pugni, qualche corsa in auto con tanto di ribaltamenti e altri scagnozzi con cui darsi alle danze.

Samson è stato mostrato con un trailer del ray tracing e DLSS 4.5 Samson è stato mostrato con un trailer del ray tracing e DLSS 4.5

Insomma, Samson si annuncia come un gioco davvero brutale.

Del resto, con una premessa del genere: "Samson fa ritorno nei peggiori quartieri di Tyndalston, il luogo che lo ha temprato e mai perdonato. Muscoli, velocità e nervi saldi decidono chi resta in piedi. Combattimenti ravvicinati e situazioni insidiose: non c'è tempo per esitare. Samson ha imparato la violenza prima della pietà... e la città non l'ha dimenticato. Ogni scontro conta. Ogni colpo è fatto per spezzare o essere spezzati," poteva essere altrimenti?

Attualmente Samson è stato annunciato soltanto per PC. Non sappiamo se e quando sarà convertito anche su console. Probabilmente lo studio di sviluppo vuole valutare i risultati su Steam, prima di investire in altre versioni.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Samson è tornato a mostrarsi con un brutale filmato di gameplay