Samson è tornato a mostrarsi con un brutale filmato di gameplay

In occasione del Future Games Show: Spring Showcase 2026 è stato pubblicato un nuovo filmato di gameplay di Samson, titolo degli ex Avalanche Liquid Swords, in uscità l'8 aprile 2026 su PC al prezzo di 24,99 euro.
Il filmato dura poco più di un minuto e mezzo e mostra il protagonista prima tornare nella sua città, Tyndalston, che sarà teatro dell'intera avventura, quindi impegnarsi nelle attività che sembrano riuscirgli meglio: le risse e gli inseguimenti in auto.
Il video
In una prima scena lo vediamo combattere a mani nude contro degli scagnozzi, nella seconda, invece, lo vediamo lanciare un attrezzo contro un altro criminale, spaccandogli la faccia.
Quindi altre risse a suon di pugni, qualche corsa in auto con tanto di ribaltamenti e altri scagnozzi con cui darsi alle danze.
Insomma, Samson si annuncia come un gioco davvero brutale.
Del resto, con una premessa del genere: "Samson fa ritorno nei peggiori quartieri di Tyndalston, il luogo che lo ha temprato e mai perdonato. Muscoli, velocità e nervi saldi decidono chi resta in piedi. Combattimenti ravvicinati e situazioni insidiose: non c'è tempo per esitare. Samson ha imparato la violenza prima della pietà... e la città non l'ha dimenticato. Ogni scontro conta. Ogni colpo è fatto per spezzare o essere spezzati," poteva essere altrimenti?
Attualmente Samson è stato annunciato soltanto per PC. Non sappiamo se e quando sarà convertito anche su console. Probabilmente lo studio di sviluppo vuole valutare i risultati su Steam, prima di investire in altre versioni.