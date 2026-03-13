Xbox porta Automatic Super Resolution su ROG Xbox Ally X: ecco quando arriverà

Microsoft ha annunciato che la funzione Automatic Super Resolution, abbreviata in Auto SR, arriverà in anteprima pubblica sul dispositivo portatile ROG Xbox Ally X nel mese di aprile. L'informazione è stata condivisa durante la Game Developers Conference 2026, dove l'azienda ha fornito alcuni aggiornamenti sulla roadmap software della piattaforma.

Il supporto alla tecnologia era stato menzionato per la prima volta nell'agosto 2025, quando Microsoft aveva indicato l'inizio del 2026 come periodo previsto per l'introduzione della funzione sul dispositivo portatile sviluppato con ASUS. Auto SR rappresenta un sistema di upscaling integrato a livello di Windows progettato per migliorare la qualità visiva dei giochi e, allo stesso tempo, aumentare il frame rate senza richiedere interventi diretti da parte degli sviluppatori.