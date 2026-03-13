Xbox porta Automatic Super Resolution su ROG Xbox Ally X: ecco quando arriverà

Microsoft ha annunciato che la funzione Automatic Super Resolution, abbreviata in Auto SR, arriverà in anteprima pubblica sul dispositivo portatile ROG Xbox Ally X nel mese di aprile. L'informazione è stata condivisa durante la Game Developers Conference 2026, dove l'azienda ha fornito alcuni aggiornamenti sulla roadmap software della piattaforma.
Il supporto alla tecnologia era stato menzionato per la prima volta nell'agosto 2025, quando Microsoft aveva indicato l'inizio del 2026 come periodo previsto per l'introduzione della funzione sul dispositivo portatile sviluppato con ASUS. Auto SR rappresenta un sistema di upscaling integrato a livello di Windows progettato per migliorare la qualità visiva dei giochi e, allo stesso tempo, aumentare il frame rate senza richiedere interventi diretti da parte degli sviluppatori.
Come funziona l'Auto SR
Il funzionamento della tecnologia Auto SR si basa su una strategia ormai diffusa nel settore grafico. Il sistema riduce la risoluzione interna con cui viene renderizzata la scena, alleggerendo il carico di lavoro della GPU e permettendo di ottenere più fotogrammi al secondo. Successivamente l'immagine viene ricostruita tramite algoritmi di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di mantenere una qualità visiva comparabile a quella di una risoluzione più elevata.
La caratteristica distintiva di Auto SR è l'integrazione diretta nel sistema operativo. Questo significa che i giochi non devono includere un supporto specifico alla tecnologia per poterne beneficiare, almeno nei titoli compatibili. La disponibilità su ROG Xbox Ally X è legata all'hardware utilizzato dal dispositivo. Il modello integra infatti il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, una piattaforma che include anche una NPU dedicata alle operazioni di intelligenza artificiale. Microsoft ha già indicato che questa unità verrà utilizzata per diverse funzioni basate su IA previste per il dispositivo.
Oltre all'upscaling automatico, tra le funzionalità in sviluppo rientrano anche strumenti per generare automaticamente clip e momenti salienti delle partite. L'idea è sfruttare l'elaborazione locale della NPU per gestire attività di analisi e generazione di contenuti senza incidere in modo significativo sulle prestazioni di gioco.
Al momento la documentazione pubblica di Microsoft indica come piattaforma principale per Auto SR i PC Copilot+ equipaggiati con processori Snapdragon X e Snapdragon X2. L'arrivo della funzione sul dispositivo portatile suggerisce quindi un'estensione della tecnologia ad altre architetture hardware oppure una variante adattata specificamente al contesto dei sistemi portatili.
La documentazione tecnica pubblicata dall'azienda specifica inoltre che Automatic Super Resolution è attualmente progettata per funzionare con giochi compatibili con DirectX 11 e DirectX 12. Non tutti i titoli più datati basati su altre API grafiche risultano quindi supportati in questa fase. L'anteprima prevista per aprile dovrebbe fornire indicazioni più concrete sulle prestazioni della tecnologia nel contesto dei PC handheld.