The Elder Scrolls 6 potrebbe uscire fra due remaster di Fallout, nei prossimi 3 anni

Il noto insider Jez Corden, giornalista di Windows Central e da sempre piuttosto vicino alle questioni relative a Xbox Game Studios, ha recentemente detto la sua sui possibili periodi di uscita di The Elder Scrolls 6 e delle remaster di Fallout in sviluppo presso Bethesda.
Durante il podcast The Xbox Two, che Corden pubblica insieme allo youtuber Rand al Thor, il giornalista/insider si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla roadmap dei prossimi tre-quattro anni di Bethesda, che sembra essere piuttosto nutrita sebbene dominata in gran parte da The Elder Scrolls 6.
Ebbene, secondo la fonte in questione il nuovo e atteso capitolo della lunga serie di RPG fantasy potrebbe andare a piazzarsi tra le uscite di due remaster della serie Fallout, con i tre titoli che potrebbero essere distribuiti equamente nell'arco dei prossimi quattro anni.
Prima Fallout 3 Remastered, poi The Elder Scrolls 6
Corden continua dunque a ribadire l'esistenza di due progetti di remaster per quanto riguarda la serie Fallout, che a suo dire sarebbero riferiti a nuove versioni di Fallout 3 e Fallout: New Vegas, entrambi in sviluppo forse in parallelo già da tempo.
In mezzo alle due remaster in questione, che verosimilmente cercheranno di sfruttare anche la scia del successo della serie TV pubblicata da Amazon Prime Video, dovrebbe inserirsi The Elder Scrolls 6.
Secondo il piano riferito dall'insider, dunque, dovrebbe arrivare prima Fallout 3 Remastered, probabilmente nel corso del 2027, mentre dopo sarebbe il turno di The Elder Scrolls 6, la cui uscita potrebbe inserirsi nel biennio 2028-2029, ancora da definire.
Successivamente dovrebbe arrivare Fallout: New Vegas Remastered, che potrebbe dunque essere lanciato tra il 2029 e il 2030. Ovviamente si tratta soprattutto di speculazioni, ma Corden ha dimostrato in passato di avere dei buoni agganci con Xbox, dunque possiamo quantomeno considerare verosimile il posizionamento di questi progetti, sebbene le tempistiche siano assolutamente ipotetiche.
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