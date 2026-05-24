The Elder Scrolls 6 potrebbe uscire fra due remaster di Fallout, nei prossimi 3 anni

Il noto insider Jez Corden, giornalista di Windows Central e da sempre piuttosto vicino alle questioni relative a Xbox Game Studios, ha recentemente detto la sua sui possibili periodi di uscita di The Elder Scrolls 6 e delle remaster di Fallout in sviluppo presso Bethesda.

Durante il podcast The Xbox Two, che Corden pubblica insieme allo youtuber Rand al Thor, il giornalista/insider si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla roadmap dei prossimi tre-quattro anni di Bethesda, che sembra essere piuttosto nutrita sebbene dominata in gran parte da The Elder Scrolls 6.

Ebbene, secondo la fonte in questione il nuovo e atteso capitolo della lunga serie di RPG fantasy potrebbe andare a piazzarsi tra le uscite di due remaster della serie Fallout, con i tre titoli che potrebbero essere distribuiti equamente nell'arco dei prossimi quattro anni.