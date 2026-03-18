Marathon svela date, orari e dettagli delle prime partite classificate

Come funzionano i match classificati di Marathon?

Nella modalità classificata di Marathon, ogni partita assegna un punteggio basato sul valore del bottino raccolto ed estratto, con un obiettivo minimo determinato dagli Holotag, oggetti che definiscono sia il punteggio richiesto sia la penalità in caso di morte. Raggiungere l'obiettivo ed exfiltrare garantisce Ranked Points (RP), che permettono di scalare in sei ranghi (Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante e Pinnacle), ciascuno suddiviso in tre tier.

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Gli Holotag sono obbligatori per entrare e ne esistono sei tier, da Bronzo a Pinnacle. Oltre a stabilire l'obiettivo di punteggio, influenzano anche il potenziale guadagno e la perdita di RP. È possibile acquistarli o ottenerli eliminando altri giocatori. Durante la partita, il valore del loot raccolto riempie la barra punteggio: raggiunta la soglia, si può exfiltrare per ottenere RP, mentre superarla è possibile solo raccogliendo Holotag nemici o Tag Chips, che aumentano la capacità di overperformance. La filosofia alla base della classificate è semplice: più rischi, più potenziale guadagno, ma anche penalità più severe. Sta al giocatore decidere quanto spingersi oltre.

Per accedere alla Ranked è necessario aver raggiunto il Runner Level 25. La modalità è disponibile solo nei weekend e utilizza matchmaking unico per tutte le dimensioni delle squadre, permettendo di giocare da soli o in gruppo.

Ogni stagione offre ricompense esclusive, tra cui stili arma, titoli, skin e un emblema che dipendono dal rango più alto raggiunto. Inoltre, ogni volta che si sale di rango si ottiene un loot package con equipaggiamento e chiavi per nuove zone.