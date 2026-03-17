Marathon riceve un aggiornamento che introduce nuove possibilità di estrazione e altre novità

Bungie ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Marathon che porta il gioco alla versione 1.0.5 e introduce diverse novità tra bilanciamento e correzioni tecniche, oltre a una nuova possibilità di estrazione, cosa che amplia le possibilità di successo anche da abbattuti.

Una delle novità principali introdotte in questa patch è la possibilità di attivare il beacon di estrazione anche se ci si trova ad essere abbattuti: novità che è stata presentata con l'aggiunta di un "buona fortuna" ironico da parte degli sviluppatori, perché evidentemente la cosa pur donando una possibilità di successo in più non sembra di facile attuazione.

La meccanica del gioco prevede che l'attivazione di un beacon richieda alcuni secondi e sia poi necessario rimanere nel suo raggio d'azione per un po' di tempo prima di poter essere estratti con successo: questo attira l'attenzione degli avversari, e ovviamente per un giocatore abbattuto diventa alquanto difficile riuscire a mantenere la posizione in vita e difendersi dagli attacchi, ma è sempre meglio che rimanere a terra inermi ad attendere la fine della partita.