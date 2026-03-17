Marathon riceve un aggiornamento che introduce nuove possibilità di estrazione e altre novità

Bungie ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Marathon che porta il gioco alla versione 1.0.5 e introduce diverse novità tra bilanciamento e correzioni tecniche, oltre a una nuova possibilità di estrazione, cosa che amplia le possibilità di successo anche da abbattuti.
Una delle novità principali introdotte in questa patch è la possibilità di attivare il beacon di estrazione anche se ci si trova ad essere abbattuti: novità che è stata presentata con l'aggiunta di un "buona fortuna" ironico da parte degli sviluppatori, perché evidentemente la cosa pur donando una possibilità di successo in più non sembra di facile attuazione.
La meccanica del gioco prevede che l'attivazione di un beacon richieda alcuni secondi e sia poi necessario rimanere nel suo raggio d'azione per un po' di tempo prima di poter essere estratti con successo: questo attira l'attenzione degli avversari, e ovviamente per un giocatore abbattuto diventa alquanto difficile riuscire a mantenere la posizione in vita e difendersi dagli attacchi, ma è sempre meglio che rimanere a terra inermi ad attendere la fine della partita.
Tante novità introdotte in questo update
L'aggiornamento 1.0.5 introduce anche la nuova mappa Cryo Archive, a cui faceva riferimento anche l'ARG creato da Bungie per Marathon, inserita proprio per premiare gli sforzi della community nella soluzione dell'enigma lanciato dal team.
Tuttavia, l'archivio può essere raggiunto solo dopo aver sbloccato tutte le fazioni e aver raggiunto il livello 25, dunque ci sono dei requisiti specifici per poter accedere alla nuova ambientazione.
La patch modifica anche il livello di accesso allo Shell Rook: prima era necessario essere almeno di livello 1, ora invece può essere selezionato anche dai giocatori di livello 0, che possono dunque iniziare direttamente con tale classe.
Sono stati inoltre introdotti tre nuovi perk casuali per gli impianti che si possono ottenere solo attraverso gli impianti recuperati nel Cryo Archive, ovvero Covert Recovery (aumenta velocità di autoriparazione e uso di consumabili nella cortina), Freeloader che aggiunge una porzione di energia tattica e abilità primaria eliminando un nemico con il pugnale e Panic Response, che attiva Cardio Kick usando un consumabile curativo con salute bassa.
Vengono aggiunte anche tre nuove mod con Punishment (che aumenta i danni dell'arma contro alcuni combattenti), Testament (incrementa gittata e assistenza alla mira quando si punta) e Hurricane, che incrementa la stabilità dell'arma in aria.
Numerosi altri aggiustamenti sono stati poi effettuati al sistema di combattimento e, in termini tecnici, come correzioni di bug e varie imperfezioni. Potete trovare tutti i dettagli sulla patch a questo indirizzo sul sito Bungie.
Come abbiamo visto, Marathon non ha elementi pay‑to‑win e punta a combattere la FOMO con Battle Pass permanenti, ma al momento si tratta del gioco Bungie con la valutazione peggiore su Metacritic.