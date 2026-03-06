Marathon non ha elementi pay‑to‑win e punta a combattere la FOMO con Battle Pass permanenti

Ora che Marathon è disponibile su PC e console, Bungie ha condiviso nuovi dettagli sul supporto post‑lancio, confermando l'arrivo di contenuti aggiuntivi nei prossimi mesi tramite un sistema stagionale, in linea con molti altri live service.

Allo stesso tempo, però, il team vuole prendere le distanze da alcune pratiche tipiche del settore e contrastare l'effetto FOMO (Fear of Missing Out), ovvero l'ansia di perdere contenuti limitati nel tempo. Per farlo, tutti i Pass Battaglia, inclusi quelli Premium, saranno permanenti, seguendo l'esempio di titoli come Halo Infinite e i Titoli di Guerra di Helldivers 2.