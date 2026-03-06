Marathon non ha elementi pay‑to‑win e punta a combattere la FOMO con Battle Pass permanenti

Ora che Marathon è disponibile su PC e console, Bungie ha condiviso nuovi dettagli sul supporto post‑lancio, confermando l'arrivo di contenuti aggiuntivi nei prossimi mesi tramite un sistema stagionale, in linea con molti altri live service.
Allo stesso tempo, però, il team vuole prendere le distanze da alcune pratiche tipiche del settore e contrastare l'effetto FOMO (Fear of Missing Out), ovvero l'ansia di perdere contenuti limitati nel tempo. Per farlo, tutti i Pass Battaglia, inclusi quelli Premium, saranno permanenti, seguendo l'esempio di titoli come Halo Infinite e i Titoli di Guerra di Helldivers 2.
Nessun vantaggio a pagamento
In pratica, i Battle Pass non avranno una data di scadenza: le ricompense potranno essere ottenute in qualsiasi momento, senza fretta. Inoltre, sarà possibile acquistare anche i Pass delle stagioni precedenti, così da recuperare eventuali contenuti che vi siete persi.
Bungie ha ribadito anche che in Marathon non esiste alcuna meccanica "pay‑for‑power": nessun contenuto acquistabile offre vantaggi in combattimento. Lo sblocco delle ricompense dei pass, sia gratuite che Premium, avviene tramite SILK, una valuta non acquistabile in alcun modo e ottenibile esclusivamente giocando. Le ricompense dei Pass Premium includono solo elementi cosmetici.
Anche senza spendere nulla è possibile ottenere oggetti estetici completando le voci del CODEX. Chi invece vuole investire qualcosa nell'aspetto del proprio personaggio può acquistare la valuta premium LUX, utilizzabile nel negozio interno per ottenere ulteriori oggetti cosmetici. Anche in questo caso, si tratta esclusivamente di elementi estetici che non influenzano il gameplay.